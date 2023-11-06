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Haberler Galeri Ender Saraç iştah kapatan tarifini verdi! Tüketen 24 saat acıkmıyor! Sadece bu yöntemle...

Ender Saraç iştah kapatan tarifini verdi! Tüketen 24 saat acıkmıyor! Sadece bu yöntemle...

Ender Saraç tarifi! Sadece bu yöntemle kilo verebilirsiniz! Tüketen 1 gün boyunca acıkmıyor! Kilo verme sürecinde iştahı kontrol etmek, çoğu kişi için en zorlu engellerden biridir. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenlere bu konuda önemli bir yardım sunan Dr. Ender Saraç, iştahı kesen besinleri tek tek sıraladı. Bu besinler, tokluk hissi yaratarak kilo verme sürecini kolaylaştırıyor. İşte, o yöntemler...

Giriş Tarihi: 06.11.2023 17:09 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 17:16
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Ender Saraç iştah kapatan tarifini verdi! Tüketen 24 saat acıkmıyor! Sadece tek yöntemle...

Ender Saraç tarifini verdi! Kilo vermek isteyenler için birebir. İşte iştahı bastıran ve gün boyu tok tutan 10 sağlıklı besin...

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Ender Saraç iştah kapatan tarifini verdi! Tüketen 24 saat acıkmıyor! Sadece tek yöntemle...

Dr. Ender Saraç, psikiyatri ilaçlarının iştah açıklığına neden olabileceğini belirtiyor ve bu etkilerin kişiden kişiye veya ilaçtan ilaca farklılık gösterebileceğine dikkat çekiyor.

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Ender Saraç iştah kapatan tarifini verdi! Tüketen 24 saat acıkmıyor! Sadece tek yöntemle...

Bazı insanlar için psikiyatri ilaçları, iştahı açabilirken, bazıları için ise tam tersi etki gösterebilir.

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Ender Saraç iştah kapatan tarifini verdi! Tüketen 24 saat acıkmıyor! Sadece tek yöntemle...

Bu, psikiyatrik rahatsızlıkların türü, ilaçların dozu ve kişinin özgün biyolojik yapısı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

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Ender Saraç iştah kapatan tarifini verdi! Tüketen 24 saat acıkmıyor! Sadece tek yöntemle...

BU BESİNLER TOKLUK HİSSİ VERİYOR!

İşte iştahı bastıran ve kilo vermeye yardımcı olan 10 sağlıklı gıda:

Yulaf Ezmesi: Yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi yaratır ve kan şekerini dengeleyebilir.

Badem: Sağlıklı yağlar, protein ve lif içeriği ile iştahı kontrol eder.

Fasulye: Yüksek lif ve protein içeriği ile tokluk hissi sağlar.

Yoğurt: Probiyotikler ve protein içeriği ile sindirimi düzenler ve tokluk hissi yaratır.