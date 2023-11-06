Ender Saraç iştah kapatan tarifini verdi! Tüketen 24 saat acıkmıyor! Sadece bu yöntemle...

Ender Saraç tarifi! Sadece bu yöntemle kilo verebilirsiniz! Tüketen 1 gün boyunca acıkmıyor! Kilo verme sürecinde iştahı kontrol etmek, çoğu kişi için en zorlu engellerden biridir. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenlere bu konuda önemli bir yardım sunan Dr. Ender Saraç, iştahı kesen besinleri tek tek sıraladı. Bu besinler, tokluk hissi yaratarak kilo verme sürecini kolaylaştırıyor. İşte, o yöntemler...