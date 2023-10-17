17 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şekli aynı hurma gibi! Çinliler bunsuz yapamıyor! Meğer o hastalığa...

Şekli aynı hurma gibi! Çinliler bunsuz yapamıyor! Meğer o hastalığa...

Çin'de "Ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Tam bir şifa deposu! Doğa, insan sağlığını iyileştirmek ve birçok hastalığın tedavisine yardımcı olmak için sayısız mucizevi bitki ve meyve sunar. Doğal ilaçların arasında önemli bir yere sahip olan bu besin, "hayat meyvesi" olarak da bilinir ve antikanser özelliklere sahip olduğuna inanılır. İşte, Çinlilerin vazgeçemediği besin...

Giriş Tarihi: 17.10.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 18:24
  • 1
  • 16
Şekli aynı hurma gibi! Çinliler bunsuz yapamıyor! Meğer o hastalığa...

Hünnap bitkisi, "Hayat meyvesi" veya "Ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinir ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan önemli bir besindir. Uzmanlar ise bu bitkinin antikanser özelliği taşıdığını söylüyor. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Şekli aynı hurma gibi! Çinliler bunsuz yapamıyor! Meğer o hastalığa...

DİĞER ADI: ÖLÜMSÜZLÜK MEYVESİ

Medicana Sivas Hastanesi Diyetisyeni Eda Ünal, "Hünnap çehrigiller ailesine ait olan alternatip tıpta sıklıkla kullanılan, ekstrem koşullara dayanıklı ağaç veya çalı formundaki meyveli bir bitkidir. Sonbahar aylarında tüketilmektedir. Olgunlaşmamış meyveleri yeşil, olgunlaşan meyveleri sarı veya kırmızıdan kahverengiye kadar farklı renklerde olabilmektedir.

  • 3
  • 16
Şekli aynı hurma gibi! Çinliler bunsuz yapamıyor! Meğer o hastalığa...

Dışı hafif sert olan hünnap zeytine benzeyen bir görünüme sahiptir. Yabani olarak da yetişebilen hünnap meyvesi bahçelere de özel olarak yetiştirilebilir. Anavatanı Çin olsa da ülkemizde Güney ve Batı Anadolu'da yetiştirilmektedir. Çin'de 'Hayatın meyvesi', 'Ölümsüzlük meyvesi' olarak ülkemizde innabi, ünnap ve çiğde adı ile bilinmektedir'' dedi.

  • 4
  • 16
Şekli aynı hurma gibi! Çinliler bunsuz yapamıyor! Meğer o hastalığa...

Hünnap, hastalıklardan korunma mevsiminde tüketilmesi gereken meyveler arasında yer alıyor. Büyük bir zeytin boyutunda olan hünnabın hurmayı andıran bir görüntüsü var. Bahçelerde yetiştirilebilen bu meyvenin hem çekirdeği hem de çiçeği oldukça faydalı.

  • 5
  • 16
Şekli aynı hurma gibi! Çinliler bunsuz yapamıyor! Meğer o hastalığa...

Halk arasında Çin hurması olarak bilinen hünnap, adeta bir vitamin deposudur. İçinde bolca kalsiyum, potasyum, brom, lantan barındırır. Bağışıklığa olan etkileri ve C vitamini açısından zenginliği ise beslenme programınıza dahil etmek isteyeceğiniz türden.