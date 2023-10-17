Şekli aynı hurma gibi! Çinliler bunsuz yapamıyor! Meğer o hastalığa...

Çin'de "Ölümsüzlük meyvesi" olarak biliniyor! Tam bir şifa deposu! Doğa, insan sağlığını iyileştirmek ve birçok hastalığın tedavisine yardımcı olmak için sayısız mucizevi bitki ve meyve sunar. Doğal ilaçların arasında önemli bir yere sahip olan bu besin, "hayat meyvesi" olarak da bilinir ve antikanser özelliklere sahip olduğuna inanılır. İşte, Çinlilerin vazgeçemediği besin...