1 yılda 28 kilo verdi! Çöp Adam’ın Meryem’i zayıflama sırrını verdi! İğne ipliğe dönmek için...

ZAYIFLAMA SIRRINI VERDİ!

Elçin Afacan daha sağlıklı yaşamak için kilo verme kararı aldığını belirtti:

"Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum. Önceki dizi için aldığım 20 kiloyu daha sağlıklı birey olmak için verirken biraz daha fazla vereyim dedim."