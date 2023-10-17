17 Ekim 2023, Salı
1 yılda 28 kilo verdi! Çöp Adam'ın Meryem'i zayıflama sırrını verdi! İğne ipliğe dönmek için...
Çöp Adam'da dizisinde Meryem rolüyle tanınan Elçin Afacan, son haliyle gündem yaratttı. 1 yılda 28 kilo veren Afacan, adeta iğne ipliğe döndü. "Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum" diyen oyuncu, zayıflama sırrını da ilk kez açıkladı. İşte Elçin Afacan'ın kilo verme sırrı ve son hali...
Giriş Tarihi: 17.10.2023 21:05
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