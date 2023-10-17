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1 yılda 28 kilo verdi! Çöp Adam'ın Meryem'i zayıflama sırrını verdi! İğne ipliğe dönmek için...

Çöp Adam'da dizisinde Meryem rolüyle tanınan Elçin Afacan, son haliyle gündem yaratttı. 1 yılda 28 kilo veren Afacan, adeta iğne ipliğe döndü. "Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum" diyen oyuncu, zayıflama sırrını da ilk kez açıkladı. İşte Elçin Afacan'ın kilo verme sırrı ve son hali...

Giriş Tarihi: 17.10.2023 21:05
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1 yılda 28 kilo verdi! Çöp Adam’ın Meryem’i zayıflama sırrını verdi! İğne ipliğe dönmek için...

Ünlülerin zayıflama sırrı birçok kişi tarafından merak konusu oluyor. Çöp Adam dizisinde Meryem karakterine hayat veren Elçin Afacan ise son haliyle gündem oldu. 1 yılda 28 kilo veren oyuncu, adeta iğne ipliğe döndü. İşte, sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 yılda 28 kilo verdi! Çöp Adam’ın Meryem’i zayıflama sırrını verdi! İğne ipliğe dönmek için...

ZAYIFLAMA SIRRINI VERDİ!

Elçin Afacan daha sağlıklı yaşamak için kilo verme kararı aldığını belirtti:

"Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum. Önceki dizi için aldığım 20 kiloyu daha sağlıklı birey olmak için verirken biraz daha fazla vereyim dedim."

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1 yılda 28 kilo verdi! Çöp Adam’ın Meryem’i zayıflama sırrını verdi! İğne ipliğe dönmek için...

Et ve sebze ağırlıklı beslenen ve günde en az 10 bin adım da atan oyuncu bu sayede kilolarından kurtulduğunu söyledi.

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1 yılda 28 kilo verdi! Çöp Adam’ın Meryem’i zayıflama sırrını verdi! İğne ipliğe dönmek için...

ÇÖP ADAM OYUNCUSU ELÇİN AFACAN KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Elçin Afacan, Adı Güzel Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimini aldıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

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1 yılda 28 kilo verdi! Çöp Adam’ın Meryem’i zayıflama sırrını verdi! İğne ipliğe dönmek için...

İlk olarak 2015 yılında "Gamsız Hayat" dizisinde kamera karşısına çıktıktan sonra 2016 yılında "Görevimiz Komedi" programında yer aldı ve aynı sene "İçerde" dizisinde kendini gösterdi.