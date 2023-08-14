14 Ağustos 2023, Pazartesi
Şeker hastalığına sürüklüyor! Bu besinleri ağzınıza sürmeyin! Uzmanlar uyardı: En az %20'sini...
Düşük karbonhidrat diyeti, karbonhidrat alımını kontrollü bir şekilde sınırlayan bir beslenme yaklaşımını temsil eder. Genelde vücut yağını azaltmaya veya kilo verme amaçlarıyla tercih edilir. Ancak bazı besinler tüketeni doğruca şeker hastalığının kapısına götürebiliyor. Uzmanlar sağıklı bir hayat için doğru beslenme şeklini açıkladı. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 14.08.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 12:09
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