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Şeker hastalığına sürüklüyor! Bu besinleri ağzınıza sürmeyin! Uzmanlar uyardı: En az %20'sini...

Düşük karbonhidrat diyeti, karbonhidrat alımını kontrollü bir şekilde sınırlayan bir beslenme yaklaşımını temsil eder. Genelde vücut yağını azaltmaya veya kilo verme amaçlarıyla tercih edilir. Ancak bazı besinler tüketeni doğruca şeker hastalığının kapısına götürebiliyor. Uzmanlar sağıklı bir hayat için doğru beslenme şeklini açıkladı. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023 12:09
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Şeker hastalığına sürüklüyor! Bu besinleri ağzınıza sürmeyin! Uzmanlar uyardı: En az %20’sini...

Düşük karbonhidrat diyeti, karbonhidrat alımını kontrollü bir şekilde sınırlayan bir beslenme yaklaşımını temsil eder. Genelde vücut yağını azaltmaya veya kilo verme amaçlarıyla tercih edilir. Ancak bazı besinler tüketeni doğruca şeker hastalığının kapısına götürebiliyor. Uzmanlar sağıklı bir hayat için doğru beslenme şeklini açıkladı. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şeker hastalığına sürüklüyor! Bu besinleri ağzınıza sürmeyin! Uzmanlar uyardı: En az %20’sini...

Düşük karbonhidratlı bir diyet, beslenme yaklaşımlarının çeşitliliği içinde yer alırken, karbonhidrat alımını kontrollü bir şekilde sınırlamayı amaçlar.

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Şeker hastalığına sürüklüyor! Bu besinleri ağzınıza sürmeyin! Uzmanlar uyardı: En az %20’sini...

Amerikan Diyabet Derneği'nin vurguladığı gibi, diyabet ve kalp hastalığı olan her birey için tek bir standart diyet önerisi bulunmaz. Her bireyin yaşam tarzı, aktivite düzeyi, sağlık hedefleri ve kilosu farklıdır ve bu faktörler karbonhidrat ihtiyacını etkiler.

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Şeker hastalığına sürüklüyor! Bu besinleri ağzınıza sürmeyin! Uzmanlar uyardı: En az %20’sini...

Uzmanlar, bireylerin kişisel tercihlerini ve metabolik hedeflerini göz önünde bulundurarak en uygun karbonhidrat alımını belirlemeleri gerektiğini belirtirler.

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Şeker hastalığına sürüklüyor! Bu besinleri ağzınıza sürmeyin! Uzmanlar uyardı: En az %20’sini...

Beslenme Uzmanı Dr. Meghana Pasi'ye göre, düşük karbonhidratlı bir diyetin ana amacı, vücudun enerji kaynağı olarak glikoz bağımlılığını azaltmak ve depolanmış yağın kullanımını teşvik etmektir.