Şeker hastalığına sürüklüyor! Bu besinleri ağzınıza sürmeyin! Uzmanlar uyardı: En az %20’sini...

Amerikan Diyabet Derneği'nin vurguladığı gibi, diyabet ve kalp hastalığı olan her birey için tek bir standart diyet önerisi bulunmaz. Her bireyin yaşam tarzı, aktivite düzeyi, sağlık hedefleri ve kilosu farklıdır ve bu faktörler karbonhidrat ihtiyacını etkiler.