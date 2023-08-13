İlginç görünüşüne aldanmayın yüzyıllık şifa kaynağı! Her derde deva: Sirke anası! Bağırsaklarınız, cildiniz, tırnaklarınız....

SİRKE ANASI YAPILIŞI

Bir tane oluşturmak için bol sabra ve 5 malzemeye ihiyacınız var: Bulgur, nohut, doğal meyveler (elma olabilir), içme suyu ve organik olduğundan emin olduğunuz bal.

Hangi meyveleri kullanıyorsanız mümkünse kabuklarını soymayın. Minik minik doğradıktan sonra cam bir kavanoza koyun.

Nohut, bulgur, bal ve suyu da meyvelerin üzerine ekleyin tahta ya da plastik kaşıkla karıştırın. Kavanozun ağzını temiz bir bez ya da ince bir tülbent koyun ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

20 gün boyunca kuru, karanlık ve serin bir alanda bekletin 2 gün arayla da karıştırın.

20 gün sonunda açtığınız kavanozda jel bir doku meydana gelmiş olacak. Bu sirke anası dediğimiz oluşum. Bu jel artık sirkelerinizin doğal mı doğal bir şekilde oluşmasını sağlayacak.