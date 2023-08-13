13 Ağustos 2023, Pazar
İlginç görünüşüne aldanmayın yüzyıllık şifa kaynağı! Her derde deva: Sirke anası! Bağırsaklarınız, cildiniz, tırnaklarınız....
Sirke anası, organik sirke üretiminin temel bileşenlerinden biridir ve sıvı haldeki maddenin yüzeyinde oluşan jelatinimsi bir yapıya sahiptir. Sirke anası, sıvının içerisinde bulunan bakteri ve maya kültürlerinin birleşmesiyle oluşur. Sirke anası aslında yüzyıllardır özellikle Anadolu'da yapılan ve bilinen bir şey. İşte bağırsaklarınızdan, cildinize şifa kaynağı...
Giriş Tarihi: 13.08.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023 13:21
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