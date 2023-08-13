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İlginç görünüşüne aldanmayın yüzyıllık şifa kaynağı! Her derde deva: Sirke anası! Bağırsaklarınız, cildiniz, tırnaklarınız....

Sirke anası, organik sirke üretiminin temel bileşenlerinden biridir ve sıvı haldeki maddenin yüzeyinde oluşan jelatinimsi bir yapıya sahiptir. Sirke anası, sıvının içerisinde bulunan bakteri ve maya kültürlerinin birleşmesiyle oluşur. Sirke anası aslında yüzyıllardır özellikle Anadolu'da yapılan ve bilinen bir şey. İşte bağırsaklarınızdan, cildinize şifa kaynağı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.08.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 13.08.2023 13:21
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İlginç görüntüsüne aldanmayın yüzyıllık şifa kaynağı! Her derde deva: Sirke anası! Bağırsaklarınız, cildiniz, tırnaklarınız....

Sirke anası, organik sirke üretiminin temel taşlarından biridir ve sıvı haldeki karışımın yüzeyinde oluşan jelatinimsi bir yapıya sahiptir. Bu zar, sıvının yüzeyindeki bakteri ve maya kültürlerinin birleşmesiyle oluşur. Sirke anası, aslında yüzyıllardır özellikle Anadolu coğrafyasında bilinip kullanılan bir olgudur. Doğal fermantasyon sürecinin vazgeçilmez bir parçası olan sirke anası, sadece organik sirke yapımında değil, aynı zamanda sağlık ve güzellik alanlarında da önemli bir yere sahiptir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlginç görüntüsüne aldanmayın yüzyıllık şifa kaynağı! Her derde deva: Sirke anası! Bağırsaklarınız, cildiniz, tırnaklarınız....

SİRKE ANASI NEDİR?

Filtrelenmemiş sirke içtiyseniz, sirkenin bulanık görünmesine neden olabilecek bir filmin geliştiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bu film sirkenin annesi olarak bilinir ve bakteri fermantasyonunun sonucudur. Bazı insanlar bu maddeyi atar; ancak, "anne" çoğu kez sağlıklı gıda savunucuları tarafından en besleyici kısım olarak kabul edilir. Sirkenin anası, pastörize edilmemiş herhangi bir sirkede oluşabilir, ancak genellikle elma sirkesi ile ilişkilendirilir. İşte jel dokuda oluşan bu tabakaya sirke anası denir.

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İlginç görüntüsüne aldanmayın yüzyıllık şifa kaynağı! Her derde deva: Sirke anası! Bağırsaklarınız, cildiniz, tırnaklarınız....

Doğal fermantasyon işlemi sonucunda sirke üzerinde kendiliğinden oluşan opak, jelimsi bir tabaka olan sirke anası, fermantasyon işlemi tamamlandıktan sonra bir kaba alınarak daha sonra kullanılmak üzere muhafaza edilir.

Sirke yapmanın ve kendi sirke ananızı üretmenin en basit ve en ekonomik yolu, pastörize edilmemiş sirkeden bir sirke anası yetiştirmektir. Bunu yapmak, bir sirke fermantasyonunu sıfırdan yapmak için gereken aylar yerine birkaç hafta içinde başlatacaktır.

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İlginç görüntüsüne aldanmayın yüzyıllık şifa kaynağı! Her derde deva: Sirke anası! Bağırsaklarınız, cildiniz, tırnaklarınız....

Bunun anahtarı, mağazadan pastörize edilmemiş bir sirke satın almaktır. Bu sirke genellikle şişenin üzerinde anne sirke içerdiğini söyler, bu yüzden dikkat edilmesi gereken şey budur. Ama yine de 'ben kendim yapmak istiyorum' diyorsanız buyurun sirke anasının tarifi.

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İlginç görüntüsüne aldanmayın yüzyıllık şifa kaynağı! Her derde deva: Sirke anası! Bağırsaklarınız, cildiniz, tırnaklarınız....

SİRKE ANASI YAPILIŞI

Bir tane oluşturmak için bol sabra ve 5 malzemeye ihiyacınız var: Bulgur, nohut, doğal meyveler (elma olabilir), içme suyu ve organik olduğundan emin olduğunuz bal.

Hangi meyveleri kullanıyorsanız mümkünse kabuklarını soymayın. Minik minik doğradıktan sonra cam bir kavanoza koyun.

Nohut, bulgur, bal ve suyu da meyvelerin üzerine ekleyin tahta ya da plastik kaşıkla karıştırın. Kavanozun ağzını temiz bir bez ya da ince bir tülbent koyun ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın.
20 gün boyunca kuru, karanlık ve serin bir alanda bekletin 2 gün arayla da karıştırın.
20 gün sonunda açtığınız kavanozda jel bir doku meydana gelmiş olacak. Bu sirke anası dediğimiz oluşum. Bu jel artık sirkelerinizin doğal mı doğal bir şekilde oluşmasını sağlayacak.