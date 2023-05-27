Şeker hastalarına garantili asırlık çözüm! Kan şekerini dize getirecek! İbn-i Sina reçeteyi verdi: "Kahvaltıdan yarım saat önce ve sonra..."

Şeker geçmişte ve günümüzde de ciddi bir sağlık problemi olmaya devam ettiriyor. Hem kilo alımını hızlandırıyor hem de beraberinde birçok sorunu getiriyor. Şeker bir nevi bağımlılık işlevi görmektedir. Ancak bu durumun doğal çözümü mevcut. İbn-i Sina asırlık reçetesini verdi. İşte kan şekerinizi dize getirerek nefsinizi köreltecek formül...