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Şeker hastalarına garantili asırlık çözüm! Kan şekerini dize getirecek! İbn-i Sina reçeteyi verdi: "Kahvaltıdan yarım saat önce ve sonra..."

Şeker geçmişte ve günümüzde de ciddi bir sağlık problemi olmaya devam ettiriyor. Hem kilo alımını hızlandırıyor hem de beraberinde birçok sorunu getiriyor. Şeker bir nevi bağımlılık işlevi görmektedir. Ancak bu durumun doğal çözümü mevcut. İbn-i Sina asırlık reçetesini verdi. İşte kan şekerinizi dize getirerek nefsinizi köreltecek formül...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2023 14:23 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 14:23
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Şeker hastalarına garantili asırlık çözüm! Kan şekerini dize getirecek! İbn-i Sina reçeteyi verdi: Kahvaltıdan yarım saat önce ve sonra...

Kan şekerinizi dize getirecek doğal yöntem asırlar öncesinden geldi. İslam coğrafyasının önemli bilim adamlarından olan İbn-i Sina, şeker hastalarına doğal formülü El-Kanun Fi't Tıbb adlı eserinde kaleme aldı. Kimyasal ilaçlar kullanmak yerine doğal yöntem arayanlar için kan şekerinizi dize getirecek çözüm. Sadece kahvaltıdan yarım saat önce ve sonra...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şeker hastalarına garantili asırlık çözüm! Kan şekerini dize getirecek! İbn-i Sina reçeteyi verdi: Kahvaltıdan yarım saat önce ve sonra...

KAN ŞEKERİNE İBN-İ SİNA REÇETESİ

Doğada hemen hemen her hastalık için doğal bitkiler ve çözümler bulunuyor.

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Şeker hastalarına garantili asırlık çözüm! Kan şekerini dize getirecek! İbn-i Sina reçeteyi verdi: Kahvaltıdan yarım saat önce ve sonra...

Yüksek besin değerlerine sahip olan bu bitkiler, tedaviyi destekleyici ürün olarak kullanılıyor.

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Şeker hastalarına garantili asırlık çözüm! Kan şekerini dize getirecek! İbn-i Sina reçeteyi verdi: Kahvaltıdan yarım saat önce ve sonra...

A, C vitaminleri ve potasyum bakımından zengin olan karahindiba bitkisi de bu doğal tedavi yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Şeker hastalarına garantili asırlık çözüm! Kan şekerini dize getirecek! İbn-i Sina reçeteyi verdi: Kahvaltıdan yarım saat önce ve sonra...

Dünya çapında ''Tıbbın Babası'' olarak anılan İbn-i Sina, bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında karahindiba bitkisinin kullanılmasını tavsiye ediyor.