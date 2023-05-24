İbn-i Şerif’ten unutkanlığa bıçak gibi tedavi! 15. yüzyıldan doğal şifa tarifi zihninizi güçlendirecek! İşte asırlık reçete...

Unutkanlık ve dalgınlık günümüz çağının sorunlarından biri oldu. Televizyon, akıllı telefonlar, reklamlar zihnimizi sürekli meşgul ederek unutkanlığa daha çok sebep oluyor. Bu sebeple mümkün olduğunca zihnimizi güçlendirmek son derece önem taşıyor. İbn-i Şerif unutkanlık sorununa asırlık tedaviyi yazdı. İşte reçete...