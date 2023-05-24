24 Mayıs 2023, Çarşamba
İbn-i Şerif'ten unutkanlığa bıçak gibi tedavi! 15. yüzyıldan doğal şifa tarifi zihninizi güçlendirecek! İşte asırlık reçete...
İbn-i Şerif yüzyıllar öncesinden pek çok hastalığa şifa arayıp tedavisini Yadigar isimli kitabında kaleme aldı. Unutkanlık, dalgınlık çağımız hastalıkları arasında yerini aldı. Hatta geri dönüşü olmayan alzheimer hastalığı da geri dönüşü olunmaz bir sürece sebep olabiliyor. Kimyasal ilaçlar yerine doğal yöntemlerle zihnini koruyup, güçlendirmek isteyenlere asırlık şifa reçetesi haberimizde...
Giriş Tarihi: 24.05.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 16:52
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