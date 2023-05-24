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Haberler Galeri İbn-i Şerif'ten unutkanlığa bıçak gibi tedavi! 15. yüzyıldan doğal şifa tarifi zihninizi güçlendirecek! İşte asırlık reçete...

İbn-i Şerif'ten unutkanlığa bıçak gibi tedavi! 15. yüzyıldan doğal şifa tarifi zihninizi güçlendirecek! İşte asırlık reçete...

İbn-i Şerif yüzyıllar öncesinden pek çok hastalığa şifa arayıp tedavisini Yadigar isimli kitabında kaleme aldı. Unutkanlık, dalgınlık çağımız hastalıkları arasında yerini aldı. Hatta geri dönüşü olmayan alzheimer hastalığı da geri dönüşü olunmaz bir sürece sebep olabiliyor. Kimyasal ilaçlar yerine doğal yöntemlerle zihnini koruyup, güçlendirmek isteyenlere asırlık şifa reçetesi haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 16:52
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İbn-i Şerif’ten unutkanlığa bıçak gibi tedavi! 15. yüzyıldan doğal şifa tarifi zihninizi güçlendirecek! İşte asırlık reçete...

Unutkanlık ve dalgınlık günümüz çağının sorunlarından biri oldu. Televizyon, akıllı telefonlar, reklamlar zihnimizi sürekli meşgul ederek unutkanlığa daha çok sebep oluyor. Bu sebeple mümkün olduğunca zihnimizi güçlendirmek son derece önem taşıyor. İbn-i Şerif unutkanlık sorununa asırlık tedaviyi yazdı. İşte reçete...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbn-i Şerif’ten unutkanlığa bıçak gibi tedavi! 15. yüzyıldan doğal şifa tarifi zihninizi güçlendirecek! İşte asırlık reçete...

Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde yaşamış İbn-i Şerif'in hastalıklara karşı sunduğu tedavi yöntemleriyle bir çok insanın derdine derman olduğu biliniyor.

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İbn-i Şerif’ten unutkanlığa bıçak gibi tedavi! 15. yüzyıldan doğal şifa tarifi zihninizi güçlendirecek! İşte asırlık reçete...

Gençliğinden itibaren tıpla ilgilenen ünlü hekimin dalgınlık ve unutkanlık için verdiği formüller doğal yoldan şifa arayanlar tarafından araştırılıyor.

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İbn-i Şerif’ten unutkanlığa bıçak gibi tedavi! 15. yüzyıldan doğal şifa tarifi zihninizi güçlendirecek! İşte asırlık reçete...

İşte, ünlü Osmanlı hekimi İbn-i Şerif'in Yadigar adlı eserinde binlerce yıl önce şifasını yazdığı dalgınlık, unutkanlık için en etkili doğal tedavi yöntemleri...

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İbn-i Şerif’ten unutkanlığa bıçak gibi tedavi! 15. yüzyıldan doğal şifa tarifi zihninizi güçlendirecek! İşte asırlık reçete...

İBN-İ ŞERİF'İN DALGINLIK VE UNUTKANLIK TEDAVİSİ

İlaç olarak önce hukne (şırınga) yapılır ve eyaric-i faykara ile şahm-ı hanzal verilir. Daha sonra gargara yaptırılır.