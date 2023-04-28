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Sağlığınızı zırh gibi koruyacak! 100 gramı şifa kaynağı! Kanseri yerle yeksan ediyor! O besin hakkında hiç bilmedikleriniz...

Kanser hücrelerini yerle yeksan diyor.100 gramında şifa saklı! Düzenli tükettiğinizde sağlığınızı zırh gibi koruyacak. Kanser, günümüzde grip kadar sık rastladığımız bir hastalığa dönüştü. Bu mucizevi besin bağışıklığı güçlendirerek, hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlıyor. Eskiden zor bulunan bu gıda günümüzde sıklıkla görülüyor. İşte, kanser hücrelerinin yüzde 90'ını yok eden gıda...

Giriş Tarihi: 28.04.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 08:58
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Sağlığınızı zırh gibi koruyacak! 100 gramı şifa kaynağı! Kanseri yerle yeksan ediyor! O besin hakkında hiç bilmedikleriniz...

Kanser günümüzde oldukça yaygınlaştı. Doğada bulunan bazı besinler sağlığımızı korumamıza yardımcı oluyor. Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin, birçok hastalığın önüne geçebileceğini vurguluyor. Kanser hücrelerini adeta yerle yeksan eden bu besin derdimize derman olacak. İşte, Orta ve Güney Amerika'ya özgü olan Türkiye'de de yaygınlaşan mucizevi besin...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlığınızı zırh gibi koruyacak! 100 gramı şifa kaynağı! Kanseri yerle yeksan ediyor! O besin hakkında hiç bilmedikleriniz...

KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜYOR!

Kanserli hücreleri öldürdüğü ispatlanan Orta ve Güney Amerika'ya has olan Acai palmiye ağaçlarında yetişen acai meyvesi, kızılcık, frambuaz, böğürtlen, çilek ve yaban mersininden daha zengin bir antioksidan kaynağıdır. Eskiden bulunması çok zordu, şimdi Türkiye'de! 2009 senesinde çok popülerdi.

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Sağlığınızı zırh gibi koruyacak! 100 gramı şifa kaynağı! Kanseri yerle yeksan ediyor! O besin hakkında hiç bilmedikleriniz...

Acai üzümü antioksidan özelliği sayesinde vücuda hastalıkların kapısını açan serbest radikallerle savaşır ve onları nötrleştirir. Böylelikle serbest radikallerin sebep olduğu okdisatif hasarı onarır.

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Sağlığınızı zırh gibi koruyacak! 100 gramı şifa kaynağı! Kanseri yerle yeksan ediyor! O besin hakkında hiç bilmedikleriniz...

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser başta olmak üzere, diyabet, romatizma ve kalp hastalığı gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasını engeller.

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Sağlığınızı zırh gibi koruyacak! 100 gramı şifa kaynağı! Kanseri yerle yeksan ediyor! O besin hakkında hiç bilmedikleriniz...

Çok sert çekirdekleri olan ve toz halinde ya da dondurulmuş olarak tüketilebilen bu meyveyi Türkiye'de çok yakın bir zamana kadar bulmak imkansızdı. Artık ülkemizde satışa sunuluyor.