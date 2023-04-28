28 Nisan 2023, Cuma
Sağlığınızı zırh gibi koruyacak! 100 gramı şifa kaynağı! Kanseri yerle yeksan ediyor! O besin hakkında hiç bilmedikleriniz...
Kanser hücrelerini yerle yeksan diyor.100 gramında şifa saklı! Düzenli tükettiğinizde sağlığınızı zırh gibi koruyacak. Kanser, günümüzde grip kadar sık rastladığımız bir hastalığa dönüştü. Bu mucizevi besin bağışıklığı güçlendirerek, hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlıyor. Eskiden zor bulunan bu gıda günümüzde sıklıkla görülüyor. İşte, kanser hücrelerinin yüzde 90'ını yok eden gıda...
Giriş Tarihi: 28.04.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 08:58
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