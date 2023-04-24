24 Nisan 2023, Pazartesi
POLİP nedir, tehlikeli mi? Burunda, bağırsakta, rahimde polip ne demek, tehlikeli mi? Tedavisi var mı?
Polip nedir, tehlikeli mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Vücudun pek çok bölgesinde görülebilen poliplerle ilgili detaylar merak ediliyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in burnundan polip ameliyatı olmasının hemen ardından hastalıkla ilgili detaylar da merak konusu oldu. Peki Polip nedir, tehlikeli mi? Burunda, bağırsakta, rahimde polip ne demek, tehlikeli mi? Tedavisi var mı?
Giriş Tarihi: 24.04.2023 18:11 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 18:11
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8