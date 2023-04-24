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POLİP nedir, tehlikeli mi? Burunda, bağırsakta, rahimde polip ne demek, tehlikeli mi? Tedavisi var mı?

Polip nedir, tehlikeli mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Vücudun pek çok bölgesinde görülebilen poliplerle ilgili detaylar merak ediliyor. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in burnundan polip ameliyatı olmasının hemen ardından hastalıkla ilgili detaylar da merak konusu oldu. Peki Polip nedir, tehlikeli mi? Burunda, bağırsakta, rahimde polip ne demek, tehlikeli mi? Tedavisi var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023 18:11 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 18:11
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POLİP nedir, tehlikeli mi? Burunda, bağırsakta, rahimde polip ne demek, tehlikeli mi? Tedavisi var mı?

Polip hastalığına ilişkin detaylar sıklıkla merak ediliyor. Yaygın olarak bağırsak ve rahimde gözlemlenen poliplerin tedavisinin nasıl yapıldığı araştırılıyor. Genellikle küçük olan ve iki farklı formda görülebilen polipler, çoğunlukla kabartı şeklinde olan anormal doku büyümeleridir. Peki Burunda, bağırsakta, rahimde polip ne demek, tehlikeli mi? Tedavisi var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

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POLİP nedir, tehlikeli mi? Burunda, bağırsakta, rahimde polip ne demek, tehlikeli mi? Tedavisi var mı?

Polip Nedir?

Polipler, içi boşluklu organlarımızın yüzeylerini örten tabakada meydana gelen, çoğunlukla kabartı şeklinde olan anormal doku büyümeleridir. Sıklıkla küçük ebatlıdırlar ve iki farklı formda görülürler. Bunlardan biri mantara benzer. Diğeri ise daha düz bir formdadır ve çevresine göre hafif bir tümseği vardır. Poliplerin büyük çoğunluğu iyi huyludur fakat oluşumlarının ardında anormal hücre büyümesi olduğu için tedavi edilmemeleri ya da alınmamaları halinde kötü huylu hale dönüşebilirler. Kansere dönüşmesi ihtimali; oluştukları yere, neden oluştuklarına ve ne kadar süredir var olduklarına bağlı olarak değişir. Polipler, en yaygın olarak bağırsak ve rahim iç yüzeyinde görülmekle birlikte burun, kulak, boğaz, mide, safra kesesi, mesane gibi vücudun çok çeşitli organlarında da karşımıza çıkarlar.

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POLİP nedir, tehlikeli mi? Burunda, bağırsakta, rahimde polip ne demek, tehlikeli mi? Tedavisi var mı?

Bağırsakta ve Rahimde Polip Ne Demektir?

Rahim içi polipler adet düzensizlikleri, kısırlık ve kasık ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Rahimdeki poliplerin büyüklükleri değişmektedir; ancak boyutları çok büyük olmayan küçük yapılardır. İleri kadın yaşı, fazla kilolar ve tamoksifen kullanımı rahimde polip gelişimi için risk faktörleridir. Rahimde bulunan poliplerin çoğu iyi huyludur, sadece %1-2'sinde kötü huylu hastalık görülebilmektedir. Tüplere veya rahim ağzına yakın yerleşen polipler spermlerin tüplere geçişini engelleyerek kısırlığa neden olabilmektedir. Bunun dışında poliplerin salgıladığı bazı maddeler de embriyonun rahme tutunmasına engel olmaktadır. Özellikle rahmin üst ve arka kısmına yerleşen polipler kısırlığa ve gebelik kayıplarına yol açabilir.

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POLİP nedir, tehlikeli mi? Burunda, bağırsakta, rahimde polip ne demek, tehlikeli mi? Tedavisi var mı?

Bağırsak Polipleri de bağırsak iç yüzeyinde yavaş yavaş ortaya çıkan aşırı büyümelerdir. İnce bağırsakta da görülmekle birlikte sıklıkla kalın bağırsak ve rektumda izlenirler. Kolon ve rektum polipleri özellikle yaşın ilerlemesiyle daha fazla görülmekte olup kanser gelişiminde ciddi bir risk faktörü oluştururlar. Kalın bağırsak ve rektum yerleşimli polipi olan hastaların da çoğunluğunda herhangi bir şikayet yoktur. En sık ortaya çıkan yakınmaları dışkıda kan görülmesi ve makattan kanamadır. Kolon poliplerinden kaynaklanan uzun süreli kanama, demir eksikliği anemisine neden olabilir. Poliplerin diğer belirtileri karın ağrısı, ishal, kabızlık ve dışkı çapında azalmadır.

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POLİP nedir, tehlikeli mi? Burunda, bağırsakta, rahimde polip ne demek, tehlikeli mi? Tedavisi var mı?

Polip Nedenleri Nelerdir?

Poliplerin oluşma nedenlerinin tamamı net olarak bilinmemektedir. Bilinen bazı nedenler şunlardır:

Genetik olarak polip oluşmasına uygun yapının varlığı. Ailede polip görülen yakınlarınız varsa bu durum sizin de polip sorunuyla karşılaşma ihtimalinizi artırır

Enfeksiyon,

Kist ya da tümör varlığı,

Polipin oluştuğu bölgede yabancı bir cisim bulunması,

Midede kronik olarak iltihap görülmesi,

Östrojen hormonunun olması gereken değerlerden çok daha yüksek olması,

Kolon bölgelerindeki hücrelerin genetik yapısında yaşanan değişimler.