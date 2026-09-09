"Ozempic dişleri" resmi bir tıbbi tanı değil ve mevcut bilimsel veriler GLP-1 ilaçlarının dişleri doğrudan tahrip ettiğini göstermiyor. Ancak 2026'da yayımlanan incelemeler, tedavi sırasında gelişebilen bazı durumların ağız içindeki koruyucu dengeyi bozabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanların üzerinde durduğu bu dolaylı mekanizma, çürükten mine kaybına kadar uzanan şikayetlerin neden bazı kullanıcılarda gündeme geldiğini açıklayabilir.

"OZEMPIC DİŞLERİ" NEDİR?

"Ozempic dişleri" ifadesi, GLP-1 temelli tedavileri kullanan bazı kişilerde görüldüğü bildirilen ağız kuruluğu, çürük, hassasiyet ve mine aşınması gibi sorunları tanımlamak için sosyal medyada kullanılmaya başladı. Ancak bu adla kabul edilmiş tıbbi veya diş hekimliği tanısı bulunmuyor.

National Library of Medicine dergisinde Temmuz 2026'da yayımlanan incelemede de "Ozempic dişleri" ifadesinin hastalar arasında kullanılan bir tanımlama olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, ağız sağlığına ilişkin insan verilerinin henüz sınırlı olduğuna ve mevcut bulguların doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmak için yeterli olmadığına dikkat çekiyor.

New Yorklu diş hekimi Dr. Sandip Sachar, "Ozempic dişleri"nin tıbbi veya diş hekimliğinde kabul görmüş bir terim olmadığını belirterek, ifadenin GLP-1 ilaçlarını kullanırken ağız sağlığında bozulma yaşayan kişiler tarafından sosyal medyada kullanılmaya başladığını söyledi.

Amerikan Endodontistler Birliği Başkanı Dr. W. Craig Noblett de benzer bir değerlendirmede bulundu. Noblett, ifadenin bazı hastaların GLP-1 ilaçları kullanırken bildirdiği diş sorunlarını tanımlamak için ortaya çıktığını ancak kabul edilmiş bir teşhis olmadığını vurguladı.