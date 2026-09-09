“Ozempic dişleri” nedir? Uzmanlar çürük, hassasiyet ve mine aşınmasının arkasındaki nedeni anlattı
Ozempic, Wegovy, Mounjaro ve Zepbound gibi GLP-1 ilaçlarının kullanımı arttıkça sosyal medyada "Ozempic dişleri" adı verilen yeni bir ifade yaygınlaştı. Diş hekimlerinin dikkat çektiği ağız ve diş değişiklikleri ise ilacın kendisinden çok, tedavi sürecinde ortaya çıkabilen bazı yan etkilerle ilişkilendiriliyor.
"Ozempic dişleri" resmi bir tıbbi tanı değil ve mevcut bilimsel veriler GLP-1 ilaçlarının dişleri doğrudan tahrip ettiğini göstermiyor. Ancak 2026'da yayımlanan incelemeler, tedavi sırasında gelişebilen bazı durumların ağız içindeki koruyucu dengeyi bozabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanların üzerinde durduğu bu dolaylı mekanizma, çürükten mine kaybına kadar uzanan şikayetlerin neden bazı kullanıcılarda gündeme geldiğini açıklayabilir.
"OZEMPIC DİŞLERİ" NEDİR?
"Ozempic dişleri" ifadesi, GLP-1 temelli tedavileri kullanan bazı kişilerde görüldüğü bildirilen ağız kuruluğu, çürük, hassasiyet ve mine aşınması gibi sorunları tanımlamak için sosyal medyada kullanılmaya başladı. Ancak bu adla kabul edilmiş tıbbi veya diş hekimliği tanısı bulunmuyor.
National Library of Medicine dergisinde Temmuz 2026'da yayımlanan incelemede de "Ozempic dişleri" ifadesinin hastalar arasında kullanılan bir tanımlama olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, ağız sağlığına ilişkin insan verilerinin henüz sınırlı olduğuna ve mevcut bulguların doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmak için yeterli olmadığına dikkat çekiyor.
New Yorklu diş hekimi Dr. Sandip Sachar, "Ozempic dişleri"nin tıbbi veya diş hekimliğinde kabul görmüş bir terim olmadığını belirterek, ifadenin GLP-1 ilaçlarını kullanırken ağız sağlığında bozulma yaşayan kişiler tarafından sosyal medyada kullanılmaya başladığını söyledi.
Amerikan Endodontistler Birliği Başkanı Dr. W. Craig Noblett de benzer bir değerlendirmede bulundu. Noblett, ifadenin bazı hastaların GLP-1 ilaçları kullanırken bildirdiği diş sorunlarını tanımlamak için ortaya çıktığını ancak kabul edilmiş bir teşhis olmadığını vurguladı.
BİLİMSEL VERİLER DOĞRUDAN HASARI GÖSTERMİYOR
Canadian Journal of Diabetes dergisinde 2026'da yayımlanan inceleme, semaglutidin diş yapısına doğrudan zarar verdiğini ortaya koyan güçlü bir bilimsel kanıt bulunmadığını gösteriyor.
Araştırmada asıl dikkat çekilen nokta, tedavi sırasında ortaya çıkabilen bazı yan etkiler. Ağız kuruluğu, ağız kokusu, tat değişikliği ile kusmaya bağlı mine erozyonu semaglutidle bağlantılı olası ağız bulguları arasında sıralanıyor.
UZMANLARIN ORTAK NOKTASI AĞIZ KURULUĞU
Diş hekimlerinin açıklamalarında en fazla öne çıkan konulardan biri ağız kuruluğu. Dr. Sachar, GLP-1 ilaçları kullanan bazı hastalarda görülen ağız kuruluğunun ağız sağlığındaki bozulmanın ortak noktalarından biri olabileceğini söyledi.
Sachar, tükürüğün yiyecek parçacıkları ve bakterilerin dişlerden uzaklaştırılmasında, asitli ortamın dengelenmesinde ve dişlerin yeniden mineralleşmesinde önemli rol oynadığını belirtti.
Dr. Noblett ise tükürüğü "ağzın en önemli doğal savunma sistemlerinden biri" olarak tanımladı. Tükürük miktarının azalması, ağız içindeki koruyucu mekanizmanın zayıflamasına ve çürük oluşumuna uygun bir ortamın gelişmesine yol açabiliyor.
Dr. Nicolas Aguilera da uzun süren ağız kuruluğunda plağın yoğunlaşabileceğini, çürümenin hızlanabileceğini ve diş eti dokusunun iltihaplanmaya daha açık hale gelebileceğini belirtti.
TOKLUK HİSSİ SU TÜKETİMİNİ DE AZALTABİLİYOR
GLP-1 ilaçlarının iştahı azaltması ve daha uzun süre tokluk sağlaması, bazı hastalarda sıvı tüketiminin de azalmasıyla birlikte görülebiliyor.
Dr. Sachar, bazı hastalarının uzun süre tok hissettikleri için eskisi kadar su içmediklerini söylediğini aktardı. Bunun hassas kişilerde sıvı kaybı ve ağız kuruluğuna katkıda bulunabileceğini ancak mekanizmanın önemini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Dr. Aguilera da iştah azalması, erken doyma veya mide bulantısının gün boyunca daha az sıvı tüketilmesine neden olabileceğini ve bunun tükürük üretimini azaltabileceğini ifade etti.