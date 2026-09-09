-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

“Ozempic dişleri” nedir? Uzmanlar çürük, hassasiyet ve mine aşınmasının arkasındaki nedeni anlattı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Ozempic, Wegovy, Mounjaro ve Zepbound gibi GLP-1 ilaçlarının kullanımı arttıkça sosyal medyada "Ozempic dişleri" adı verilen yeni bir ifade yaygınlaştı. Diş hekimlerinin dikkat çektiği ağız ve diş değişiklikleri ise ilacın kendisinden çok, tedavi sürecinde ortaya çıkabilen bazı yan etkilerle ilişkilendiriliyor.

“Ozempic dişleri” nedir? Uzmanlar çürük, hassasiyet ve mine aşınmasının arkasındaki nedeni anlattı 1

"Ozempic dişleri" resmi bir tıbbi tanı değil ve mevcut bilimsel veriler GLP-1 ilaçlarının dişleri doğrudan tahrip ettiğini göstermiyor. Ancak 2026'da yayımlanan incelemeler, tedavi sırasında gelişebilen bazı durumların ağız içindeki koruyucu dengeyi bozabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanların üzerinde durduğu bu dolaylı mekanizma, çürükten mine kaybına kadar uzanan şikayetlerin neden bazı kullanıcılarda gündeme geldiğini açıklayabilir.

“Ozempic dişleri” nedir? Uzmanlar çürük, hassasiyet ve mine aşınmasının arkasındaki nedeni anlattı 2

"OZEMPIC DİŞLERİ" NEDİR?

"Ozempic dişleri" ifadesi, GLP-1 temelli tedavileri kullanan bazı kişilerde görüldüğü bildirilen ağız kuruluğu, çürük, hassasiyet ve mine aşınması gibi sorunları tanımlamak için sosyal medyada kullanılmaya başladı. Ancak bu adla kabul edilmiş tıbbi veya diş hekimliği tanısı bulunmuyor.

National Library of Medicine dergisinde Temmuz 2026'da yayımlanan incelemede de "Ozempic dişleri" ifadesinin hastalar arasında kullanılan bir tanımlama olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, ağız sağlığına ilişkin insan verilerinin henüz sınırlı olduğuna ve mevcut bulguların doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmak için yeterli olmadığına dikkat çekiyor.

New Yorklu diş hekimi Dr. Sandip Sachar, "Ozempic dişleri"nin tıbbi veya diş hekimliğinde kabul görmüş bir terim olmadığını belirterek, ifadenin GLP-1 ilaçlarını kullanırken ağız sağlığında bozulma yaşayan kişiler tarafından sosyal medyada kullanılmaya başladığını söyledi.

Amerikan Endodontistler Birliği Başkanı Dr. W. Craig Noblett de benzer bir değerlendirmede bulundu. Noblett, ifadenin bazı hastaların GLP-1 ilaçları kullanırken bildirdiği diş sorunlarını tanımlamak için ortaya çıktığını ancak kabul edilmiş bir teşhis olmadığını vurguladı.

“Ozempic dişleri” nedir? Uzmanlar çürük, hassasiyet ve mine aşınmasının arkasındaki nedeni anlattı 3

BİLİMSEL VERİLER DOĞRUDAN HASARI GÖSTERMİYOR

Canadian Journal of Diabetes dergisinde 2026'da yayımlanan inceleme, semaglutidin diş yapısına doğrudan zarar verdiğini ortaya koyan güçlü bir bilimsel kanıt bulunmadığını gösteriyor.

Araştırmada asıl dikkat çekilen nokta, tedavi sırasında ortaya çıkabilen bazı yan etkiler. Ağız kuruluğu, ağız kokusu, tat değişikliği ile kusmaya bağlı mine erozyonu semaglutidle bağlantılı olası ağız bulguları arasında sıralanıyor.

“Ozempic dişleri” nedir? Uzmanlar çürük, hassasiyet ve mine aşınmasının arkasındaki nedeni anlattı 4

UZMANLARIN ORTAK NOKTASI AĞIZ KURULUĞU

Diş hekimlerinin açıklamalarında en fazla öne çıkan konulardan biri ağız kuruluğu. Dr. Sachar, GLP-1 ilaçları kullanan bazı hastalarda görülen ağız kuruluğunun ağız sağlığındaki bozulmanın ortak noktalarından biri olabileceğini söyledi.

Sachar, tükürüğün yiyecek parçacıkları ve bakterilerin dişlerden uzaklaştırılmasında, asitli ortamın dengelenmesinde ve dişlerin yeniden mineralleşmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Dr. Noblett ise tükürüğü "ağzın en önemli doğal savunma sistemlerinden biri" olarak tanımladı. Tükürük miktarının azalması, ağız içindeki koruyucu mekanizmanın zayıflamasına ve çürük oluşumuna uygun bir ortamın gelişmesine yol açabiliyor.

Dr. Nicolas Aguilera da uzun süren ağız kuruluğunda plağın yoğunlaşabileceğini, çürümenin hızlanabileceğini ve diş eti dokusunun iltihaplanmaya daha açık hale gelebileceğini belirtti.

“Ozempic dişleri” nedir? Uzmanlar çürük, hassasiyet ve mine aşınmasının arkasındaki nedeni anlattı 5

TOKLUK HİSSİ SU TÜKETİMİNİ DE AZALTABİLİYOR

GLP-1 ilaçlarının iştahı azaltması ve daha uzun süre tokluk sağlaması, bazı hastalarda sıvı tüketiminin de azalmasıyla birlikte görülebiliyor.

Dr. Sachar, bazı hastalarının uzun süre tok hissettikleri için eskisi kadar su içmediklerini söylediğini aktardı. Bunun hassas kişilerde sıvı kaybı ve ağız kuruluğuna katkıda bulunabileceğini ancak mekanizmanın önemini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Dr. Aguilera da iştah azalması, erken doyma veya mide bulantısının gün boyunca daha az sıvı tüketilmesine neden olabileceğini ve bunun tükürük üretimini azaltabileceğini ifade etti.

“Ozempic dişleri” nedir? Uzmanlar çürük, hassasiyet ve mine aşınmasının arkasındaki nedeni anlattı 6

MİDE ASİDİ MİNEDE GERİ DÖNÜŞSÜZ KAYBA YOL AÇABİLİR

Uzmanların işaret ettiği bir diğer risk ise kusma ve reflü. Bu durumlarda dişlerin tekrar tekrar mide asidine maruz kalması mine tabakasına zarar verebiliyor.

Dr. Sachar, midenin asidik içeriğinin dişlerle tekrar tekrar temas etmesi halinde mine aşınmasının gelişebileceğini belirterek, asidin diş mineralini kimyasal olarak çözebildiğini söyledi.

Dr. Aguilera ise mide asidinin dişler üzerinde oldukça agresif olduğunu, sık reflü veya kusma yaşayan kişilerde tekrarlayan asit temasının zaman içinde mine tabakasını çözmeye başlayabileceğini ifade etti. Aguilera'ya göre bu aşınma özellikle üst ön dişlerin arka yüzeylerinde belirgin hale gelebiliyor.

“Ozempic dişleri” nedir? Uzmanlar çürük, hassasiyet ve mine aşınmasının arkasındaki nedeni anlattı 7

KUSMADAN HEMEN SONRA DİŞLERİ FIRÇALAMAYIN

Uzmanların dikkat çektiği önemli noktalardan biri de kusma veya şiddetli reflü sonrasında yapılan ağız bakımı. Dr. Noblett, böyle bir durumda dişlerin hemen fırçalanması yerine önce ağzın suyla çalkalanmasını önerdi. Noblett, asit nedeniyle geçici olarak yumuşayan diş minesini hemen fırçalamanın ek aşınmaya katkıda bulunabileceğini belirtti.

Dr. Aguilera da reflü veya kusmanın hemen ardından dişlerin fırçalanmamasını, önce ağzın çalkalanmasını ve bir süre beklendikten sonra fırçalama yapılmasını önerdi.

“Ozempic dişleri” nedir? Uzmanlar çürük, hassasiyet ve mine aşınmasının arkasındaki nedeni anlattı 8

KİLO KAYBI GÜLÜŞÜN GÖRÜNÜMÜNÜ DE DEĞİŞTİREBİLİR

Dişlerde değişiklik olduğu algısının her zaman diş yapısındaki fiziksel bir değişiklikten kaynaklanmadığı da belirtiliyor. Dr. Aguilera, önemli miktarda kilo kaybedildiğinde yanaklar ve dudaklardaki doğal hacmin azalabileceğini söyledi. Ağız çevresindeki yumuşak dokunun değişmesiyle dişlerin daha uzun veya daha büyük görünmesinin mümkün olduğunu belirten Aguilera, bazı kişilerde fark edilen değişikliğin dişlerin kendisinden değil yüz dokularındaki hacim kaybından kaynaklanabileceğini ifade etti.

“Ozempic dişleri” nedir? Uzmanlar çürük, hassasiyet ve mine aşınmasının arkasındaki nedeni anlattı 9

DİYABET DE TABLOYU DEĞİŞTİREBİLİYOR

GLP-1 temelli ilaçların bir bölümünün tip 2 diyabet tedavisinde kullanılması, diş sorunlarının kaynağını belirlemeyi zorlaştırıyor.

Dr. Sachar, diyabetli kişilerde özellikle kan şekeri iyi kontrol edilmediğinde diş eti hastalığı riskinin daha yüksek olduğunu; diyabetin ağız kuruluğu, yavaş iyileşme ve ağız enfeksiyonlarıyla da bağlantılı olabileceğini söyledi.

Dr. Noblett de diyabetin kendisinin periodontal hastalık riskini artırabildiğine dikkat çekerek, GLP-1 tedavisi kullanan diyabetli bir kişide ağız sağlığındaki değişikliğin tek bir etkene bağlanmasının zor olduğunu belirtti.

“Ozempic dişleri” nedir? Uzmanlar çürük, hassasiyet ve mine aşınmasının arkasındaki nedeni anlattı 10

HER KULLANANDA AYNI SORUN GÖRÜLMÜYOR

Uzmanlar, Ozempic veya diğer GLP-1 ilaçlarını kullanan herkesin daha sık diş kontrolüne gitmesi gerektiğine ilişkin genel bir öneri bulunmadığını belirtiyor.

Bununla birlikte sürekli ağız kuruluğu, yeni çürükler, mine aşınması, diş eti hastalığı, tekrarlayan kusma veya reflü gibi sorunlar ortaya çıktığında takip sıklığının kişiye göre değiştirilebileceği ifade ediliyor.

Dr. Noblett, ağızdaki değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek yeterli sıvı tüketimi, düzenli diş fırçalama, diş aralarının temizlenmesi ve rutin diş hekimi kontrollerinin sürdürülmesini önerdi.

Ozempic dişleri nedir?
"Ozempic dişleri", GLP-1 ve benzeri inkretin temelli ilaçları kullanan bazı kişilerde bildirilen ağız ve diş değişiklikleri için kullanılan popüler bir ifade. Resmi bir tıbbi veya diş hekimliği tanısı değil.
Ozempic dişlere doğrudan zarar veriyor mu?
Mevcut bilimsel veriler, ilacın sağlıklı diş yapısını doğrudan tahrip ettiğini göstermiyor. Uzmanlar ağız kuruluğu, sıvı kaybı, kusma ve reflü gibi dolaylı mekanizmalar üzerinde duruyor.
Hangi belirtiler görülebilir?
Uzmanların değerlendirmelerinde ağız kuruluğu, yeni çürükler, diş hassasiyeti, mine aşınması, diş eti tahrişi ve ağız kokusu gibi değişiklikler öne çıkıyor.
Kusma sonrasında dişler hemen fırçalanmalı mı?
Uzmanlar hemen fırçalamak yerine önce ağzın suyla çalkalanmasını öneriyor. Mide asidiyle geçici olarak yumuşayan mine, hemen fırçalandığında ek aşınmaya maruz kalabiliyor.
150 yıl yaşamak mümkün mü? Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler
Sonraki Galeri
150 yıl yaşamak mümkün mü? Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan ezber bozan sözler
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin