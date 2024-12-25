Ömre 10 yıl ekliyor! Kahvaltı yapmak için en uygun saat...

ARALIKLI ORUÇ (INTERMİTTENT FASTİNG)

Dr. Jones'un önerdiği diyet programı, aralıklı oruç (intermittent fasting) olarak bilinen bir yöntemdir. Bu yöntem, günlük kısıtlı zaman orucu olarak da bilinir ve genellikle sekiz saatlik bir yemek yeme penceresini içerir. Kahvaltıyı sabah yaparak bu yöntemi uygulamak, sağlık üzerinde birçok faydalı etkiye sahip olabilir. Mayo Clinic'e göre aralıklı oruç, kilo vermeye yardımcı olmanın yanı sıra, diyabet, uyku apnesi ve bazı kanser türleri gibi sağlık sorunları riskini de azaltır.