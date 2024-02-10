10 Şubat 2024, Cumartesi
Mum gibi eriten mum diyeti: Bu yöntemle 1 haftada 5 kilo verebilirsiniz
Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için birçok farklı diyet seçeneği bulunmaktadır. Ancak, bazı diyetlerin sağlık açısından riskli olabileceği unutulmamalıdır. 'Mum diyeti' adı verilen bu diyet çeşidi, son dönemlerde popülerlik kazandı. İşte kısa sürede kilo vermek isteyenler için zayıflatan formül...
Giriş Tarihi: 10.02.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 15:01
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