Mum gibi eriten mum diyeti: Bu yöntemle 1 haftada 5 kilo verebilirsiniz

Hızlı kilo vermek, birçok kişinin fazla kilolarından kurtulma ve daha sağlıklı, fit bir görünüme kavuşma hayalidir. Egzersiz, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi uzun vadeli stratejiler, daha kalıcı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir. Uzmanlar tarafından önerilmese de bazı diyet yöntemleri vardır. İşte mum diyeti hakkında merak edilenler...