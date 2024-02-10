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Günde 1 kilo verdiren ceviz diyeti! Hem zayıflatıyor, hem de kolesterolü düşürüyor!

Son zamanlarda popülerlik kazanan ve hızlı kilo verme yöntemleri arasında yer alan ceviz suyu diyeti, sağlıklı ve hızlı kilo kaybı arayışında olanlar için popüler bir seçenek haline geldi. Ceviz, içerdiği Omega 3 yağ asitleri ve lif açısından zengin olmasıyla bilinirken, ceviz suyunun da benzer faydaları bulunmaktadır. İşte, günde 1 kilo verdiren ceviz suyu diyetinin püf noktaları...

Giriş Tarihi: 10.02.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 15:41
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Günde 1 kilo verdiren ceviz diyeti! Hem zayıflatıyor, hem de kolesterolü düşürüyor!

Cevizler, Omega-3 bakımından zengin olmasıyla bilinir ve fazla kilolardan kurtulmak isteyenler için önemli bir besindir. Sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenler için ceviz suyu tüketmek önerilir. İşte, günde 1 kilo verdiren ceviz diyeti...

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Günde 1 kilo verdiren ceviz diyeti! Hem zayıflatıyor, hem de kolesterolü düşürüyor!

CEVİZİN KALORİSİ

1 tam ceviz ortalama olarak 45 kaloridir. Cevizi günde sadece 2 tane tüketilmesi önerilir. Özellikle zayıflamak isteyenlerin günde 2-3 cevizden fazla tüketmesi tavsiye edilmez.

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Günde 1 kilo verdiren ceviz diyeti! Hem zayıflatıyor, hem de kolesterolü düşürüyor!

CEVİZ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Ceviz diyeti, sağlıklı ve doğal bir yöntemle kilo vermek isteyenler için ideal bir seçenektir.

İşte ceviz suyu kürünün adım adım hazırlanışı:

◾Ceviz satın alırken taze ve kaliteli olanları tercih edin. Marketten veya pazardan aldığınız cevizlerin tam olmasına ve dış kabuklarının hasar görmemiş olmasına dikkat edin.

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Günde 1 kilo verdiren ceviz diyeti! Hem zayıflatıyor, hem de kolesterolü düşürüyor!

◾Ceviz suyu kürü için öncelikle cevizleri kırın. 1 su bardağı suyun içine 2 bütün cevizi koyun ve bir gece boyunca bekletin. Bu süre zarfında cevizlerin içindeki vitaminler ve mineraller suda eriyerek suya geçecektir.

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Günde 1 kilo verdiren ceviz diyeti! Hem zayıflatıyor, hem de kolesterolü düşürüyor!

◾Ertesi sabah, cevizleri içinde beklettiğiniz suyu süzün ve elde ettiğiniz ceviz suyunu içmeye başlayın. Ardından cevizleri de yiyebilirsiniz.