10 Şubat 2024, Cumartesi
Günde 1 kilo verdiren ceviz diyeti! Hem zayıflatıyor, hem de kolesterolü düşürüyor!
Son zamanlarda popülerlik kazanan ve hızlı kilo verme yöntemleri arasında yer alan ceviz suyu diyeti, sağlıklı ve hızlı kilo kaybı arayışında olanlar için popüler bir seçenek haline geldi. Ceviz, içerdiği Omega 3 yağ asitleri ve lif açısından zengin olmasıyla bilinirken, ceviz suyunun da benzer faydaları bulunmaktadır. İşte, günde 1 kilo verdiren ceviz suyu diyetinin püf noktaları...
Giriş Tarihi: 10.02.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 15:41
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