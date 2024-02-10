Günde 1 kilo verdiren ceviz diyeti! Hem zayıflatıyor, hem de kolesterolü düşürüyor!

CEVİZ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Ceviz diyeti, sağlıklı ve doğal bir yöntemle kilo vermek isteyenler için ideal bir seçenektir.

İşte ceviz suyu kürünün adım adım hazırlanışı:

◾Ceviz satın alırken taze ve kaliteli olanları tercih edin. Marketten veya pazardan aldığınız cevizlerin tam olmasına ve dış kabuklarının hasar görmemiş olmasına dikkat edin.