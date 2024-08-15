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Maymun Çiçeği virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye'de görüldü mü?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. DSÖ Genel Direktörü, maymun çiçeği virüsünün uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olduğunu belirtti. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir, öldürücü mü? Maymun çiçeği hastalığının belirtileri nelerdir ve tedavisi var mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.08.2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 08:39
Maymun Çiçeği virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye’de görüldü mü?

Maymun çiçeği virüsü Afrika'da bu yıl dikkat çeken bir artış gösterdi. 2024'ün başından bu yana Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 13 bin 700'den fazla mpox vakası ve 450 ölüm rapor edildi. Uzmanlar, bu yıl görülen varyantın şimdiye kadar tespit edilen en tehlikeli tür olduğunu belirtiyor. Peki Maymun Çiçeği virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı? İşte detayları...

Maymun Çiçeği virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye’de görüldü mü?

Küresel Sağlık Krizi: Afrika'da Artış

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC), maymun çiçeği virüsünün kıtada büyük bir hızla yayıldığını duyurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere sıçrayan virüs nedeniyle kıta genelinde dün "halk sağlığı acil durumu" ilan edildi. Africa CDC, bu yıl kıtada 17 binden fazla vaka ve 517 ölüm raporlandığını, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160'lık bir artış gösterdiğini belirtti.

Maymun Çiçeği virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye’de görüldü mü?

Virüsün Tehlikeli Varyantı: 2024'te En Kötüsü

Uzmanlar, 2024 yılında görülen maymun çiçeği virüsü varyantının şimdiye kadar tespit edilen en tehlikeli tür olduğunu vurguluyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 13 bin 700'den fazla mpox vakası ve 450 ölüm kaydedildi. Bu, virüsün hızla yayıldığını ve büyük bir sağlık tehdidi oluşturduğunu gösteriyor.

Maymun Çiçeği virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye’de görüldü mü?

Maymun Çiçeği Virüsü Nedir?

Maymun çiçeği virüsü, Ortopoksvirüs cinsine ait bir zoonotik hastalıktır ve genellikle Afrika'nın bazı bölgelerinde görülür. Virüs, enfekte bir kişi veya hayvanın cilt lezyonları ya da vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla bulaşır. Hastalık, ateş, baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, kas ağrısı ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterir. Virüs, döküntülerle birlikte ortaya çıkar ve genellikle yüz, eller, ayaklar ve ağızda görülür.

Maymun Çiçeği virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye’de görüldü mü?

Virüs Nasıl Bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü, enfekte kişi ile ten teması, uzun süreli yüz yüze yakın temas, virüslü kişinin dokunduğu eşyalar veya enfekte hayvanlar aracılığıyla bulaşabilir. Ayrıca, enfekte hayvanların deri, sıvı veya atıklarıyla doğrudan temas yoluyla da bulaşabilir.