15 Ağustos 2024, Perşembe
Maymun Çiçeği virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye'de görüldü mü?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. DSÖ Genel Direktörü, maymun çiçeği virüsünün uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olduğunu belirtti. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir, öldürücü mü? Maymun çiçeği hastalığının belirtileri nelerdir ve tedavisi var mı?
Giriş Tarihi: 15.08.2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 08:39