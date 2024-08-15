Maymun Çiçeği virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye’de görüldü mü?

Maymun Çiçeği Virüsü Nedir?

Maymun çiçeği virüsü, Ortopoksvirüs cinsine ait bir zoonotik hastalıktır ve genellikle Afrika'nın bazı bölgelerinde görülür. Virüs, enfekte bir kişi veya hayvanın cilt lezyonları ya da vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla bulaşır. Hastalık, ateş, baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, kas ağrısı ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterir. Virüs, döküntülerle birlikte ortaya çıkar ve genellikle yüz, eller, ayaklar ve ağızda görülür.