17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Maymun Çiçeği rehberi yayınlandı! Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte virüsün bulaşma yolları ve tedavisi...

Maymun Çiçeği rehberi yayınlandı! Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte virüsün bulaşma yolları ve tedavisi...

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 24 sayfalık rehberde Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği (MPOX) ile ilgili detaylara yer verildi. 2024 yılı rehberinde hastalığın bulaşma yolları, belirtileri, vaka ile temas durumunda ne yapılması gerektiği ve tedavi yöntemleri ile bilgiler yer aldı. İşte hastalığa dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.08.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 16:57
Maymun Çiçeği rehberi yayınlandı! Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte virüsün bulaşma yolları ve tedavisi...

Sağlık Bakanlığı tarafından Afrika kıtasından çıkan ve hızla dünyanın birçok yerine yayılım gösteren 'Maymun Çiçeği' virüsüne ilişkin rehber yayımlandı.

Maymun Çiçeği rehberi yayınlandı! Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte virüsün bulaşma yolları ve tedavisi...

Hastalığın temasla bulaştığı vurgulandığı rehberde hastalığın belirtilerine ve tedavi yöntemine kadar tüm detaylara yer verildi.

Maymun Çiçeği rehberi yayınlandı! Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte virüsün bulaşma yolları ve tedavisi...

İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN 24 SAYFALIK RAPORU

Maymun Çiçeği rehberi yayınlandı! Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte virüsün bulaşma yolları ve tedavisi...
Maymun Çiçeği rehberi yayınlandı! Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte virüsün bulaşma yolları ve tedavisi...