17 Ağustos 2024, Cumartesi
Maymun Çiçeği rehberi yayınlandı! Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte virüsün bulaşma yolları ve tedavisi...
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 24 sayfalık rehberde Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği (MPOX) ile ilgili detaylara yer verildi. 2024 yılı rehberinde hastalığın bulaşma yolları, belirtileri, vaka ile temas durumunda ne yapılması gerektiği ve tedavi yöntemleri ile bilgiler yer aldı. İşte hastalığa dair tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 17.08.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 16:57