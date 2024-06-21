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Her yemeğin içine 1 küp atıyoruz! Dünyanın en zararlı besini meğer buymuş...

Birçok kişi, et veya tavuk suyu hazırlamanın zahmetli olduğunu düşünerek bazı hazır ürünleri tercih ediyor. Çorbaların ve pilavların lezzetini artırmak için sıklıkla kullanılan bir yiyeceğin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı belirlendi. Yapılan araştırmalar, besinlerin kimyasal içermesi sebebiyle bazı hastalıklara yol açabileceğini ortaya koydu.

ahaber.com.tr
Giriş: 21.06.2024 10:28 Güncelleme: 21.06.2024 10:28
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Her yemeğin içine 1 küp atıyoruz! Dünyanın en zararlı besini meğer buymuş...

Yemeklerin lezzetini artırmak için sıkça kullanılan et ve tavuk bulyonlarının, aslında sağlık için büyük bir tehdit oluşturduğunu biliyor muydunuz?

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Her yemeğin içine 1 küp atıyoruz! Dünyanın en zararlı besini meğer buymuş...

Uzmanlar, bulyonların dünya genelinde en zararlı yiyecekler arasında yer aldığını vurguluyor.

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Her yemeğin içine 1 küp atıyoruz! Dünyanın en zararlı besini meğer buymuş...

Bulyonlarda Mono sodyum glutamat (MSG) isimli zararlı madde bulunuyor. Çin tuzu olarak adlandırılan bu madde uzmanlar tarafından tehlikeli olarak nitelendiriliyor. Birçok hastalığa yol açarak vücudu mahveden ürünün zararları ise gerçekten inanılmaz.

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Her yemeğin içine 1 küp atıyoruz! Dünyanın en zararlı besini meğer buymuş...

Bulyonun içerdiği kimyasallardan dolayı, vücut 'Çin Restoranı Sendromu' adlı toplu bir reaksiyona giriyor ve düzenli olarak yemeklerde tüketildiğinde; anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açıyor.

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Her yemeğin içine 1 küp atıyoruz! Dünyanın en zararlı besini meğer buymuş...

MSG NEDİR?

Açılımı mono sodyum gluatamat olan MSG, lezzet arttırıcı etkili kimyasal bir ürün.