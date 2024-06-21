Her yemeğin içine 1 küp atıyoruz! Dünyanın en zararlı besini meğer buymuş...

Birçok kişi, et veya tavuk suyu hazırlamanın zahmetli olduğunu düşünerek bazı hazır ürünleri tercih ediyor. Çorbaların ve pilavların lezzetini artırmak için sıklıkla kullanılan bir yiyeceğin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı belirlendi. Yapılan araştırmalar, besinlerin kimyasal içermesi sebebiyle bazı hastalıklara yol açabileceğini ortaya koydu.