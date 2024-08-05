Limon çekirdeğinin bilinmeyen faydası: Kaynatıp için bakın ne olacak...

Limon, mutfaklarımızda sıkça kullandığımız, ferahlatıcı tadı ve sağlığa olan faydalarıyla bilinen bir meyvedir. Vitamin C açısından zengin olması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve sindirimi kolaylaştırması gibi pek çok olumlu etkisi vardır. Ancak yapılan son araştırmalar, limonun asıl şifa kaynağının meyvenin kendisi değil, çekirdekleri olduğunu ortaya koydu. İşte detaylar...