03 Ağustos 2024, Cumartesi
İbn-i Sina'nın reçetesinde 1 numarada! Vücudu baştan aşağı resetliyor...
Vücudu dinç tutmak, organları temizlemek ve hastalıklara karşı dirençli olmak için doğanın sunduğu bitkilerden faydalanmak gerekir. Orta Çağ'ın ünlü hekimi İbn-i Sina, vücudu temizlemeye yardımcı olan bitkilerle ilgili olarak El-Kanun fi't-Tıb adlı eserinde önemli bilgiler sunmuştur. İbn-i Sina'nın önerilerine göre, bazı sebzeler vücuttaki iltihapları temizleyerek organları yenilemeye yardımcı oluyor. İşte o besinler...
Giriş: 03.08.2024 11:05
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