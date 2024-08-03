İbn-i Sina’nın reçetesinde 1 numarada! Vücudu baştan aşağı resetliyor...

İbn-i Sina, Batı dünyasında Avicenna olarak bilinen ve 980-1037 yılları arasında yaşamış önemli bir İslam bilgini ve hekimdir. Orta Çağ'da hem Doğu hem de Batı dünyasında büyük bir etki yaratan İbn-i Sina, hem bilim adamı hem de filozof olarak tanınır.