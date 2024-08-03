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İbn-i Sina'nın reçetesinde 1 numarada! Vücudu baştan aşağı resetliyor...

Vücudu dinç tutmak, organları temizlemek ve hastalıklara karşı dirençli olmak için doğanın sunduğu bitkilerden faydalanmak gerekir. Orta Çağ'ın ünlü hekimi İbn-i Sina, vücudu temizlemeye yardımcı olan bitkilerle ilgili olarak El-Kanun fi't-Tıb adlı eserinde önemli bilgiler sunmuştur. İbn-i Sina'nın önerilerine göre, bazı sebzeler vücuttaki iltihapları temizleyerek organları yenilemeye yardımcı oluyor. İşte o besinler...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 11:05
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İbn-i Sina’nın reçetesinde 1 numarada! Vücudu baştan aşağı resetliyor...

İbn-i Sina, Batı dünyasında Avicenna olarak bilinen ve 980-1037 yılları arasında yaşamış önemli bir İslam bilgini ve hekimdir. Orta Çağ'da hem Doğu hem de Batı dünyasında büyük bir etki yaratan İbn-i Sina, hem bilim adamı hem de filozof olarak tanınır.

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İbn-i Sina’nın reçetesinde 1 numarada! Vücudu baştan aşağı resetliyor...

İbni Sina, özellikle tıp, felsefe, matematik ve astronomi alanlarındaki katkılarıyla ünlüdür. Tıpta yazdığı "El-Kanun fi't-Tıbb" (Tıp Kanunu) adlı eser, hem İslam dünyasında hem de Avrupa'da yüzyıllar boyunca önemli bir referans kaynağı olmuştur.

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İbn-i Sina’nın reçetesinde 1 numarada! Vücudu baştan aşağı resetliyor...

Bu eser, tıp biliminin sistematik bir şekilde ele alındığı bir kaynak olup, hastalıkların tanısı, tedavisi ve farmakolojisi hakkında geniş bilgi sunar. İbn-i Sina, El-Kanun fi't-Tıb isimli kitabında vücudu temizleyen bitkiler hakkında bilgi veriyor..

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İbn-i Sina’nın reçetesinde 1 numarada! Vücudu baştan aşağı resetliyor...

SEDEF OTU

Bu bitki damarların iç yüzeyini kuvvetlendiriyor. Kılcal damarlardaki kan dolaşımını düzenliyor ve öksürükleri kesiyor.

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İbn-i Sina’nın reçetesinde 1 numarada! Vücudu baştan aşağı resetliyor...

ISPANAK

Bu bitki E, C, B ve A vitaminleri bakımından zengin. Ayrıca magnezyum, demir ve kalsiyum barındırıyor.

Besin değeri yüksek olan ıspanak, içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığına da faydalıdır. Ek olarak, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma etkisi bulunuyor.