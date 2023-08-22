Korelilerin sırrı güzelliğinizi ortaya çıkaracak! 7 gün yapın farkı görün! Ne leke ne sivilce A’dan Z’ye pürüzsüzlük!

Sivilceler, genelde cildin fazla yağlı olmasından ve yeterli kadar temizlenmemesinden ortaya çıkıyor. Öte yandan hormon bozuklukları da sivilce oluşumuna neden olabiliyor. Cilde uygulanan yanlış yöntemler ise bu sorunların artmasına, gözeneklerin tıkanmasına ve kötü bir görüntüye yol açıyor. Eğer siz de sivilce görünümünden ve lekelerden şikayetçi iseniz aynı zamanda da ilaçlı tedavilere bulaşmak istemiyorsanız bu yöntem tam size göre.