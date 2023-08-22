22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Korelilerin sırrı güzelliğinizi ortaya çıkaracak! 7 gün yapın farkı görün! Ne leke ne sivilce A'dan Z'ye pürüzsüzlük!

Korelilerin sırrı güzelliğinizi ortaya çıkaracak! 7 gün yapın farkı görün! Ne leke ne sivilce A'dan Z'ye pürüzsüzlük!

Cildi bebek gibi pürüzsüz ve sağlıklı görmek isteyenlere förmül geldi. Korelilerin cilt güzellik sırrı oldukça basit bir yönteme dayanıyor. Bu etkili yolu sadece 1 hafta boyunca aralıksız uygulayarak, ciltte inanılmaz sonuçlar elde edebilirsiniz. Özellikle sivilce ve leke gibi cilt sorunlarından muzdarip olanlar için bu yöntem gerçek bir kurtarıcı olabilir. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.08.2023 20:28
  • 1
  • 10
Korelilerin sırrı güzelliğinizi ortaya çıkaracak! 7 gün yapın farkı görün! Ne leke ne sivilce A’dan Z’ye pürüzsüzlük!

Ergenlik döneminin getirdiği cilt sorunları, zamanla yaş almanın etkisiyle daha da derinleşebilir ve çözülmesi zor bir hal alabilir. Cildin sağlıksız görünümü, tıkanmış gözenekler, lekeler, sebum dengesizliklerinden kaynaklanan aşırı yağlanma gibi problemler bazen sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik sorunlara da yol açabilir. İşte ne leke ne sivilce bırakacak Kore güzellik sırları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Korelilerin sırrı güzelliğinizi ortaya çıkaracak! 7 gün yapın farkı görün! Ne leke ne sivilce A’dan Z’ye pürüzsüzlük!

Sivilceler, genelde cildin fazla yağlı olmasından ve yeterli kadar temizlenmemesinden ortaya çıkıyor. Öte yandan hormon bozuklukları da sivilce oluşumuna neden olabiliyor. Cilde uygulanan yanlış yöntemler ise bu sorunların artmasına, gözeneklerin tıkanmasına ve kötü bir görüntüye yol açıyor. Eğer siz de sivilce görünümünden ve lekelerden şikayetçi iseniz aynı zamanda da ilaçlı tedavilere bulaşmak istemiyorsanız bu yöntem tam size göre.

  • 3
  • 10
Korelilerin sırrı güzelliğinizi ortaya çıkaracak! 7 gün yapın farkı görün! Ne leke ne sivilce A’dan Z’ye pürüzsüzlük!

7 GÜN İÇİNDE FARKI GÖRÜN!

Cilt sağlığını olumsuz etkileyen sivilcelerden kurtulmak aslında çok zor bir durum değil. Doğru cilt bakımı ve sağlıklı beslenme ile hem sivilcelerden hem de lekelerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Sivilcelerinizi azaltmak için doğru adımları izlediğiniz takdirde kısa süre içinde hepsini def edebilirsiniz.

  • 4
  • 10
Korelilerin sırrı güzelliğinizi ortaya çıkaracak! 7 gün yapın farkı görün! Ne leke ne sivilce A’dan Z’ye pürüzsüzlük!

*İlk olarak cildinizi düzenli şekilde temizlemelisiniz. Özellikle de gün içinde sürdüğünüz güneş kremi kalıntılarından ve dışarıdan gelen toz ve kirden arındırmanız gerekmektedir. Bunun içinde cildinizi kurutmadan çift aşamalı temizlik uygulamalısınız. İlk aşamada yağ bazlı bir temizleyici ile ardından da su bazlı temizleyici ile tüm kirleri cildinizden atmalısınız.

  • 5
  • 10
Korelilerin sırrı güzelliğinizi ortaya çıkaracak! 7 gün yapın farkı görün! Ne leke ne sivilce A’dan Z’ye pürüzsüzlük!

*Cildinizi temizlerken tahriş edici, sert uygulamalardan kaçınmalısınız.
*Cilt temizliğinden sonra en önemli aşamalardan biri de cildi düzenli olarak nemlendirmektir. Bunu da komedojenik olmayan nemlendirici kremlerle sağlayabilirsiniz.