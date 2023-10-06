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Kaybettiğiniz dişlerin yenisinin çıkması mümkün olabilir! Japon bilim insanı fareler üzerinde ilk aşamayı tamamladı
Japon bilim insanları kaybedilen dişleri yeniden çıkmasını sağlayacak bir çalışmada başarı elde ettiklerini açıkladı. Fareler üzerinde yapılan çalışmada başarılı olan bilim insanları, diş çıkmasını engelleyen USAG-1 proteinini bloke eden bir antikor ilacı üzerinde çalışıyor. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 06.10.2023 22:30Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 22:36