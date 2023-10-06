Kaybettiğiniz dişlerin yenisinin çıkması mümkün olabilir! Japon bilim insanı fareler üzerinde ilk aşamayı tamamladı

Araştırmacılar, USAG-1 isimli bir proteinin, yeni diş oluşumlarının önüne geçtiğini tespit etti ve bu proteinin hücrelerden bloke edilmesiyle daha fazla diş çıkmasını sağladı. Bu keşiften sonra USAG-1 proteinini bloke eden bir antikor ilacı geliştirildi ve bazı dişleri olmayan fareler, bu ilaç sayesinde yeni dişlerine kavuştu. Bu tedavi, dünya çapında ilk kez yeni diş oluşumuna olanak sağladı.