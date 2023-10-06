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Kaybettiğiniz dişlerin yenisinin çıkması mümkün olabilir! Japon bilim insanı fareler üzerinde ilk aşamayı tamamladı

Japon bilim insanları kaybedilen dişleri yeniden çıkmasını sağlayacak bir çalışmada başarı elde ettiklerini açıkladı. Fareler üzerinde yapılan çalışmada başarılı olan bilim insanları, diş çıkmasını engelleyen USAG-1 proteinini bloke eden bir antikor ilacı üzerinde çalışıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 06.10.2023 22:30 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 22:36
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Kaybettiğiniz Dişlerin Yenisinin Çıkması Mümkün Olabilir! Japon bilim insanı fareler üzerinde ilk aşamayı tamamladı

Kaybedilen dişlerin yerine günümüzde takma diş veya implant kullanılarak telefi ediliyor. Bilindiği üzere çocuk dönemi haricinde kaybedilen dişlerin yerine yenisinin çıkması pek mümkün olmuyor.

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Kaybettiğiniz Dişlerin Yenisinin Çıkması Mümkün Olabilir! Japon bilim insanı fareler üzerinde ilk aşamayı tamamladı

Lakin Kyoto Üniversitesinde 2005 yılından bu yana yapılan bir çalışma ile çürüyen veya çekilen dişlerin yeniden çıkması mümkün gibi görünüyor. Tedavinin başarılı olması halinde kaybedilen üretilecek bir ilaçla dişlerin yerine gelmesi mümkün olacak gibi görünüyor.

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Kaybettiğiniz Dişlerin Yenisinin Çıkması Mümkün Olabilir! Japon bilim insanı fareler üzerinde ilk aşamayı tamamladı

FRELERİN DİŞ SAYISINDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ!

Farelerde yapılan bazı gen silme çalışmaları sonrasında farelerin diş sayısında belirgin bir düşüş olduğu fark edildi.

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Kaybettiğiniz Dişlerin Yenisinin Çıkması Mümkün Olabilir! Japon bilim insanı fareler üzerinde ilk aşamayı tamamladı

Japonya'daki bir hastanenin baş araştırmacısı ve diş hekimliği ve ağız cerrahisi bölümünün başkanı Katsu Takahashi ise bu durumun tersine çevrilmesi halinde diş sayılarında artışın sağlanıp sağlanmayacağı araştırmaya başladı. Yaptığı araştırma sonucunda farelerin diş sayısında gerçekten bir artış olduğunu tespit etti.

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Kaybettiğiniz Dişlerin Yenisinin Çıkması Mümkün Olabilir! Japon bilim insanı fareler üzerinde ilk aşamayı tamamladı

Araştırmacılar, USAG-1 isimli bir proteinin, yeni diş oluşumlarının önüne geçtiğini tespit etti ve bu proteinin hücrelerden bloke edilmesiyle daha fazla diş çıkmasını sağladı. Bu keşiften sonra USAG-1 proteinini bloke eden bir antikor ilacı geliştirildi ve bazı dişleri olmayan fareler, bu ilaç sayesinde yeni dişlerine kavuştu. Bu tedavi, dünya çapında ilk kez yeni diş oluşumuna olanak sağladı.