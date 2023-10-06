Egzamayı 24 saat içinde yok oluyor! Yarım litre suya bir tutam eklemeniz yetecek!

Egzama, cildin en hassas bölgelerinde bile ortaya çıkabilen rahatsız edici bir deri sorunudur. Genellikle kızarıklık ve kurulukla başlayan bu rahatsızlık, kaşıntı sonucu kabarcıklara dönüşebilir, ciltte kötü bir görünüme neden olabilir. Ancak egzamanın neden olduğu rahatsızlıklardan ve diğer semptomlardan kurtulmak mümkün olabilir.