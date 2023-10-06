06 Ekim 2023, Cuma
Egzamayı 24 saat içinde yok oluyor! Yarım litre suya bir tutam eklemeniz yetecek!
Kaşıntılı ve rahatsız edici bir cilt sorunu olan egzama, pek çok kişinin karşılaştığı bir problem olabilir. Ancak endişelenmeyin, egzama belirtilerini hafifletmeye ve cildinizi rahatlatmaya yardımcı olabilecek çeşitli doğal kür tarifleri bulunmaktadır. Egzama kürleri, cildinizi nemlendirmek, iltihaplanmayı azaltmak ve kaşıntıyı hafifletmek için doğal bileşenler içerir. İşte kaşıntılarınızı bıçak gibi kesecek yöntem...
Giriş Tarihi: 06.10.2023 20:19
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