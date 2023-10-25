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Kanser hastalarına umut olacak aşı! Sadece 7 dakikada hastalara uygulanıyor ve tedavi süresini yüzde 75 kısaltıyor

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), kanser hastalarına yeni bir umut kaynağı sunuyor. NHS tarafından yapılan son dakika açıklamasında, sadece 7 dakikada uygulanan bir kanser aşısının bazı kanser türlerinde ilaç-kemoterapi tedavilerinin sürelerini önemli ölçüde kısaltabileceği duyuruldu. Bu yenilik, kanser tedavisinde önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.10.2023 22:54 Güncelleme Tarihi: 25.10.2023 22:54
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Kanser hastalarına umut olacak aşı! Sadece 7 dakikada hastalara uygulanıyor ve tedavi süresini yüzde 75 kısaltıyor

Kanser hastalarına sevindirici haber İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından geldi. Tedavi süresini yüzde 75'e kadar kısaltan 'kanser aşısını' kullanıma sunduğunu açıklayan NHS, söz konusu aşının hastalara 7 dakikada uygulandığı ve bazı kanser türlerinde uygulanan ilaç tedavisinde başarılı olduğunu belirtti. İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kanser hastalarına umut olacak aşı! Sadece 7 dakikada hastalara uygulanıyor ve tedavi süresini yüzde 75 kısaltıyor

KANSER TARİHE Mİ KARIŞACAK?

Bugün İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), tedavi süresini yüzde 75'e kadar kısaltabilen 'kanser aşısı'nı kullanıma sunduğunu duyurdu. Bu açıklama ile NHS, dünyadaki ilk kamu sağlığı servisi olarak kanser aşısını sunan kurum olma özelliğini taşıyor. Bu gelişme, kanser tedavisinde önemli bir adım olarak kayda geçiyor.

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Kanser hastalarına umut olacak aşı! Sadece 7 dakikada hastalara uygulanıyor ve tedavi süresini yüzde 75 kısaltıyor

NHS açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Uygulaması yedi dakika kadar kısa süren kanser önleyici enjeksiyon sayesinde bazı kanser hastalarının ilaç tedavisi süreleri dörtte üçe kadar kısalacak.

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Kanser hastalarına umut olacak aşı! Sadece 7 dakikada hastalara uygulanıyor ve tedavi süresini yüzde 75 kısaltıyor

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) onaylamasının ardından İngiltere'deki NHS, her yıl yüzlerce hastaya yedi dakikalık enjeksiyonu uygulayan dünyadaki ilk sağlık sistemi olacak.

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Kanser hastalarına umut olacak aşı! Sadece 7 dakikada hastalara uygulanıyor ve tedavi süresini yüzde 75 kısaltıyor

Şu anda hastalar yaşamı uzatan immünoterapi atezolizumab'ı hastanede ilaç transfüzyonu yoluyla doğrudan damarlarına alıyor. Uygulanması genellikle yaklaşık 30 dakika sürüyor, ancak damara ulaşmanın zor olduğu bazı hastalarda bu süre bir saate kadar çıkabiliyor.