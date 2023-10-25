Kanser hastalarına umut olacak aşı! Sadece 7 dakikada hastalara uygulanıyor ve tedavi süresini yüzde 75 kısaltıyor

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), kanser hastalarına yeni bir umut kaynağı sunuyor. NHS tarafından yapılan son dakika açıklamasında, sadece 7 dakikada uygulanan bir kanser aşısının bazı kanser türlerinde ilaç-kemoterapi tedavilerinin sürelerini önemli ölçüde kısaltabileceği duyuruldu. Bu yenilik, kanser tedavisinde önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Detaylar için haberimizi inceleyebilirsiniz.