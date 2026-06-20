Kanser taramalarına SMS ile davette 3. etap başladı! Hangi vatandaşlar davet ediliyor?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekerek "Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet" uygulamasında 3. etabın başlatıldığını açıkladı. Dijital kanallar üzerinden vatandaşlara ulaşmaya devam ettiklerini belirten Memişoğlu, tarama programlarına katılımın artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekerek "Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet" uygulamasında 3. etabın başlatıldığını açıkladı.
HAZİRAN SONUNA KADAR 99 MİLYON SMS GÖNDERİLECEK
Bakan Memişoğlu, kademeli olarak sürdürülen proje kapsamında haziran ayı sonuna kadar vatandaşlara toplam 99 milyon hatırlatma SMS'i ulaştırılmış olacağını duyurdu.
Kanser taramalarına yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan uygulama sayesinde vatandaşların tarama merkezlerine başvurularında önemli bir artış yaşandığı belirtildi.
TARAMA BAŞVURULARINDA ARTIŞ
Memişoğlu, yapılan bilgilendirmelerin olumlu sonuç verdiğini vurgulayarak, tarama başvurularında önemli bir artış yakalandığını ifade etti.
Erken teşhis sayesinde tedavi başarı oranlarının yükseldiğini belirten Bakan Memişoğlu, vatandaşların ücretsiz tarama hizmetlerinden yararlanmalarının büyük önem taşıdığını söyledi.
HANGİ VATANDAŞLAR KANSER TARAMASINA DAVET EDİLİYOR?
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında;
- 30-65 yaş arası kadınlar rahim ağzı kanseri taraması,
- 40-69 yaş arası kadınlar meme kanseri taraması,
- 50-70 yaş arası tüm vatandaşlar kalın bağırsak kanseri taraması için davet ediliyor.
ÜCRETSİZ TARAMALAR NEREDE YAPILIYOR?
Kanser taramalarından yararlanmak isteyen vatandaşlar;
- Aile Sağlığı Merkezleri (ASM),
- Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM),
- Sağlıklı Hayat Merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak tarama hizmeti alabiliyor.
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan vatandaşlara çağrı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kanser taramalarında erken teşhisin gücüne inanıyor, vatandaşlarımıza dijital kanallarla ulaşmaya devam ediyoruz. 'Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet' uygulamamızda 3. etabı başlattık.
Kademeli olarak sürdürdüğümüz bu projeyle, haziran ayı sonuna kadar vatandaşlarımıza 99 milyon hatırlatma SMS'i ulaştırmış olacağız.
Bu bilgilendirmeler sayesinde tarama başvurularında önemli bir artış yakaladık ve erken teşhisle tedavi başarı oranlarımızı yükselttik.
Sağlıklı bir gelecek için; 30-65 yaş arası kadınları rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınları meme kanseri, 50-70 yaş arası tüm vatandaşlarımızı ise kalın bağırsak kanseri taramaları için Aile Sağlığı Merkezleri, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyorum."