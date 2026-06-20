Kanser taramalarına SMS ile davette 3. etap başladı! Hangi vatandaşlar davet ediliyor?

Bakan Memişoğlu, kademeli olarak sürdürülen proje kapsamında haziran ayı sonuna kadar vatandaşlara toplam 99 milyon hatırlatma SMS'i ulaştırılmış olacağını duyurdu.

Memişoğlu, yapılan bilgilendirmelerin olumlu sonuç verdiğini vurgulayarak, tarama başvurularında önemli bir artış yakalandığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan vatandaşlara çağrı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kanser taramalarında erken teşhisin gücüne inanıyor, vatandaşlarımıza dijital kanallarla ulaşmaya devam ediyoruz. 'Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet' uygulamamızda 3. etabı başlattık.

Kademeli olarak sürdürdüğümüz bu projeyle, haziran ayı sonuna kadar vatandaşlarımıza 99 milyon hatırlatma SMS'i ulaştırmış olacağız.

Bu bilgilendirmeler sayesinde tarama başvurularında önemli bir artış yakaladık ve erken teşhisle tedavi başarı oranlarımızı yükselttik.

Sağlıklı bir gelecek için; 30-65 yaş arası kadınları rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınları meme kanseri, 50-70 yaş arası tüm vatandaşlarımızı ise kalın bağırsak kanseri taramaları için Aile Sağlığı Merkezleri, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyorum."