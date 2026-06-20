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Kanser taramalarına SMS ile davette 3. etap başladı! Hangi vatandaşlar davet ediliyor?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekerek "Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet" uygulamasında 3. etabın başlatıldığını açıkladı. Dijital kanallar üzerinden vatandaşlara ulaşmaya devam ettiklerini belirten Memişoğlu, tarama programlarına katılımın artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kanser taramalarına SMS ile davette 3. etap başladı! Hangi vatandaşlar davet ediliyor? 1

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekerek "Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet" uygulamasında 3. etabın başlatıldığını açıkladı.

Kanser taramalarına SMS ile davette 3. etap başladı! Hangi vatandaşlar davet ediliyor? 2

HAZİRAN SONUNA KADAR 99 MİLYON SMS GÖNDERİLECEK

Bakan Memişoğlu, kademeli olarak sürdürülen proje kapsamında haziran ayı sonuna kadar vatandaşlara toplam 99 milyon hatırlatma SMS'i ulaştırılmış olacağını duyurdu.

Kanser taramalarına yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan uygulama sayesinde vatandaşların tarama merkezlerine başvurularında önemli bir artış yaşandığı belirtildi.

Kanser taramalarına SMS ile davette 3. etap başladı! Hangi vatandaşlar davet ediliyor? 3

TARAMA BAŞVURULARINDA ARTIŞ

Memişoğlu, yapılan bilgilendirmelerin olumlu sonuç verdiğini vurgulayarak, tarama başvurularında önemli bir artış yakalandığını ifade etti.

Erken teşhis sayesinde tedavi başarı oranlarının yükseldiğini belirten Bakan Memişoğlu, vatandaşların ücretsiz tarama hizmetlerinden yararlanmalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Kanser taramalarına SMS ile davette 3. etap başladı! Hangi vatandaşlar davet ediliyor? 4

HANGİ VATANDAŞLAR KANSER TARAMASINA DAVET EDİLİYOR?

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında;

  • 30-65 yaş arası kadınlar rahim ağzı kanseri taraması,
  • 40-69 yaş arası kadınlar meme kanseri taraması,
  • 50-70 yaş arası tüm vatandaşlar kalın bağırsak kanseri taraması için davet ediliyor.
Kanser taramalarına SMS ile davette 3. etap başladı! Hangi vatandaşlar davet ediliyor? 5

ÜCRETSİZ TARAMALAR NEREDE YAPILIYOR?

Kanser taramalarından yararlanmak isteyen vatandaşlar;

  • Aile Sağlığı Merkezleri (ASM),
  • Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM),
  • Sağlıklı Hayat Merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak tarama hizmeti alabiliyor.
Kanser taramalarına SMS ile davette 3. etap başladı! Hangi vatandaşlar davet ediliyor? 6

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan vatandaşlara çağrı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kanser taramalarında erken teşhisin gücüne inanıyor, vatandaşlarımıza dijital kanallarla ulaşmaya devam ediyoruz. 'Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet' uygulamamızda 3. etabı başlattık.

Kademeli olarak sürdürdüğümüz bu projeyle, haziran ayı sonuna kadar vatandaşlarımıza 99 milyon hatırlatma SMS'i ulaştırmış olacağız.

Bu bilgilendirmeler sayesinde tarama başvurularında önemli bir artış yakaladık ve erken teşhisle tedavi başarı oranlarımızı yükselttik.

Sağlıklı bir gelecek için; 30-65 yaş arası kadınları rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınları meme kanseri, 50-70 yaş arası tüm vatandaşlarımızı ise kalın bağırsak kanseri taramaları için Aile Sağlığı Merkezleri, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyorum."

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