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İçecek değil ecza deposu! 3 malzemeli kürle tepeden tırnağa yenilenin! Yağ yakıcı, bağışıklık güçlendirici, idrar söktürücü...

Kürler, sağlık sorunlarını hafifletmek veya iyileştirmek amacıyla kullanılan düzenli beslenme programlarını ifade eder. Bu tür kürler genellikle doğal ve besleyici bileşenlerle hazırlanır ve vücudu destekleyici özelliklere sahip besinler içerir. Maydanoz limon sarımsak kürü, özellikle bağışıklık sistemi güçlendirmek, detoks yapmak, sindirim sistemini düzenlemek veya kilo verme sürecini desteklemek isteyenler için tercih edilen bir yöntemdir.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.09.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 09:33
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İçecek değil ecza deposu! 3 malzemeli kürle tepeden tırnağa yenilenin! Yağ yakıcı, bağışıklık güçlendirici, idrar söktürücü...

Sağlığımız için önemli olan doğal kürler arasında yer alan sarımsak, maydanoz ve limon kürü, birçok insan için tercih edilen bir yöntemdir. Maydanozun antioksidan özellikleri, limonun C vitamini içeriği ve sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkileri göz önüne alındığında, bu kürün düzenli olarak tüketilmesi birçok fayda sağlayabilir. Ancak bu kürün hazırlanışı ve kullanımı hakkında doğru bilgiye sahip olmak, maksimum faydayı elde etmek için önemlidir. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İçecek değil ecza deposu! 3 malzemeli kürle tepeden tırnağa yenilenin! Yağ yakıcı, bağışıklık güçlendirici, idrar söktürücü...

MAYDANOZ LİMON SARIMSAK KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Limon ve sarımsak birçok hastalığın tedavisinde kullanılan besinlerden birisidir. Bu kür amaca yönelik kullanılır ise uzun vadede etkisini görmek mümkündür. Bu kür içerisine maydanoz ekleyerek de farklı bir küt oluşturmak mümkündür. Limon, sarımsak ve maydanoz kürü için bu üç malzemelerin hazırlanması gerekmektedir.

1 tutam maydanoz, 2 yemek kaşığı limon suyu, yarım su bardağı su ve bir diş sarımsak malzemeleri hazır edilmelidir. Bu malzemeler hazırlandıktan sonra kür hızlı bir şekilde hazırlanabilir.

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İçecek değil ecza deposu! 3 malzemeli kürle tepeden tırnağa yenilenin! Yağ yakıcı, bağışıklık güçlendirici, idrar söktürücü...

MAYDANOZ LİMON SARIMSAK KÜRÜ YAPILIŞI

Maydanoz limon ve sarımsak kürü için bu üç malzemeler hazırlanmalıdır. Hazırlandıktan sonra şu şekilde kür hazırlanır:

- İlk olarak maydanoz ve sarımsaklar güzel bir şekilde yıkanmalıdır.

- Daha sonra maydanoz ve sarımsaklar ince ince doğranmalıdır. Doğrama işlemi mutfak robotu ile de yapılabilir.

- İnce ince doğranmış maydanoz ve sarımsaklar limon suyuna ilave edildikten sonra üzerine su eklenmelidir.

- Bu şekilde tüm malzemeler karıştırılmalıdır.

- Daha sonra son kez robottan geçirilmelidir.

- Bu karışım her sabah aç karnına yemekten önce en az yarım saat öncesinde tüketilmelidir.

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İçecek değil ecza deposu! 3 malzemeli kürle tepeden tırnağa yenilenin! Yağ yakıcı, bağışıklık güçlendirici, idrar söktürücü...

ECZA DOLABINI ARATMAYACAK FAYDALARI

En çok tercih edilen tedavi yöntemlerinden birisi de bitki kürleri olmaktadır. Limon, maydanoz ve sarımsak ile yapılan kürün faydaları da saymakla bitmemektedir. Bu kürün faydaları şu şekilde sıralanabilir:

- Damar tıkanıklığının giderilmesinde yardımcı olur.

- Vücuttaki yağların yakılmasına yardımcı olur.

- Kötü kolesterolün yok olmasını sağlar.

- Kireçlenmenin önüne geçer.

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İçecek değil ecza deposu! 3 malzemeli kürle tepeden tırnağa yenilenin! Yağ yakıcı, bağışıklık güçlendirici, idrar söktürücü...

- Vücudu toksinlerden arındırır. Cildi yeniler.

- Damar tıkanıklığını önlediği için felç ihtimalini engeller.

- Bağışıklığı güçlendirir. Bu sayede kansere karşı vücutta kalkan görevi görür.