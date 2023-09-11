11 Eylül 2023, Pazartesi
İçecek değil ecza deposu! 3 malzemeli kürle tepeden tırnağa yenilenin! Yağ yakıcı, bağışıklık güçlendirici, idrar söktürücü...
Kürler, sağlık sorunlarını hafifletmek veya iyileştirmek amacıyla kullanılan düzenli beslenme programlarını ifade eder. Bu tür kürler genellikle doğal ve besleyici bileşenlerle hazırlanır ve vücudu destekleyici özelliklere sahip besinler içerir. Maydanoz limon sarımsak kürü, özellikle bağışıklık sistemi güçlendirmek, detoks yapmak, sindirim sistemini düzenlemek veya kilo verme sürecini desteklemek isteyenler için tercih edilen bir yöntemdir.
Giriş Tarihi: 11.09.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 09:33
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