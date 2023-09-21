22 Eylül 2023, Cuma
İbrahim Saraçoğlu'nun yağ yakıcı tarifi! 1 bardak suya 1 tane ceviz! Sabah akşam tüketirseniz...
İbrahim Saraçoğlu'ndan mucizevi tarif! Cevizi bu şekilde tüketin! Kilo mermeyi kolaylaştırıyor! Ceviz, sağlığa birçok fayda sunan ve omega-3 yağ asitleri ile yüklü bir kuruyemiş türüdür. Son araştırmalara göre, ceviz suyunun düzenli tüketimi hem zayıflama sürecine hem de genel vücut sağlığına büyük katkı sağlamaktadır.
Giriş Tarihi: 21.09.2023 05:47 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 08:57
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