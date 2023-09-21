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Haberler Galeri İbrahim Saraçoğlu'nun yağ yakıcı tarifi! 1 bardak suya 1 tane ceviz! Sabah akşam tüketirseniz...

İbrahim Saraçoğlu'nun yağ yakıcı tarifi! 1 bardak suya 1 tane ceviz! Sabah akşam tüketirseniz...

İbrahim Saraçoğlu'ndan mucizevi tarif! Cevizi bu şekilde tüketin! Kilo mermeyi kolaylaştırıyor! Ceviz, sağlığa birçok fayda sunan ve omega-3 yağ asitleri ile yüklü bir kuruyemiş türüdür. Son araştırmalara göre, ceviz suyunun düzenli tüketimi hem zayıflama sürecine hem de genel vücut sağlığına büyük katkı sağlamaktadır.

Giriş Tarihi: 21.09.2023 05:47 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 08:57
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İbrahim Saraçoğlu’nun yağ yakıcı tarifi! 1 bardak suya 1 tane ceviz! Sabah akşam tüketirseniz...

İbrahim Saraçoğlu mucizevi tarifini verdi! Geceden bekletip sabahları aç karnına tüketin! Kolesterolü düşürerek vücuttaki yağı azaltıyor! Ceviz suyu, içeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri ile metabolizmayı hızlandırıp, tokluk hissini artırıyor. Aynı zamanda düşük kalorili bir kuruyemiş olan ceviz, diyet listelerinde de sık sık kullanılıyor. İşte, İbrahim Saraçoğlu'nun yağ yakıcı ceviz suyu tarifi...

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İbrahim Saraçoğlu’nun yağ yakıcı tarifi! 1 bardak suya 1 tane ceviz! Sabah akşam tüketirseniz...

*Gece yatmadan önce bir bardak suyun içerisine bir tam ceviz koyup sabaha kadar bekletin. Uyandığınızda dişlerinizi fırçaladıktan sonra aç karna suyu içip cevizleri yiyin.

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İbrahim Saraçoğlu’nun yağ yakıcı tarifi! 1 bardak suya 1 tane ceviz! Sabah akşam tüketirseniz...

*Emziren anneler, hamileler, diyabet, tiroid ve kolesterol hastaları için uygun olan ceviz suyunu, istediğiniz kiloya inene kadar her gün yapmalısınız.

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İbrahim Saraçoğlu’nun yağ yakıcı tarifi! 1 bardak suya 1 tane ceviz! Sabah akşam tüketirseniz...

*Ceviz suyunu mucizevi hale getiren diğer özellikler ise, Protein içeriğiyle yağ yakmayı hızlandırıyor. Omega 3 yağlarıyla sinir sistemini koruyor.

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İbrahim Saraçoğlu’nun yağ yakıcı tarifi! 1 bardak suya 1 tane ceviz! Sabah akşam tüketirseniz...

*Ara öğünde yenildiğinde tok tutup kilo verdirir.

*Karaciğeri güçlendirip hormonları dengeler.