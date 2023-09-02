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Haberler Galeri İbrahim Saraçoğlu'nun etkili yağ yakıcı kürü! 2 haftada tartıda -7 KG garanti! 3 gün ara vererek...

İbrahim Saraçoğlu'nun etkili yağ yakıcı kürü! 2 haftada tartıda -7 KG garanti! 3 gün ara vererek...

Hızlı kilo vermek isteyenler 21 gün boyunca denesin! Yaz kış fit görünmek istiyosanız bu kür tam size göre! Özel tarifleriyle ünlüleri de zayflatan İbrahim Saraçoğlu, mucizevi tarifini verdi. Bu özel içecek, 21 günde basen ve göbek yağlarını kökünden eritmeye yardımcı oluyor. İşte, 2 haftada 7 kilo verdiren içecek...

Giriş Tarihi: 02.09.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 22:34
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İbrahim Saraçoğlu’nun etkili yağ yakıcı kürü! 2 haftada tartıda -7 KG garanti! 3 gün ara vererek...

Yaz aylarına girdiğimiz şu dönemde acil kilo vermek isteyenler, İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi yağ yakıcı tarifini mutlaka denesin! Eğer diğer diyet yöntemleri işe yaramıyorsa ve hızlı sonuçlara ihtiyaç duyuyorsanız, bu özel kür tam da size göre. 21 günlük bu program, 2 hafta içinde etkisini gösteriyor ve cayır cayır yağ yakmanıza yardımcı oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbrahim Saraçoğlu’nun etkili yağ yakıcı kürü! 2 haftada tartıda -7 KG garanti! 3 gün ara vererek...

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU 'NDAN LAHANA KÜRÜ

MALZEMELER

5 parça taze lahana yaprağı

3 bardak su

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İbrahim Saraçoğlu’nun etkili yağ yakıcı kürü! 2 haftada tartıda -7 KG garanti! 3 gün ara vererek...

HAZIRLANIŞI

Malzemeleri bir tencere içerisine koyarak yaklaşık 7 dakika boyunca haşlayın.

Ardından lahanaları süzün. Kalan suyu cam bir kavanoza koyun.

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İbrahim Saraçoğlu’nun etkili yağ yakıcı kürü! 2 haftada tartıda -7 KG garanti! 3 gün ara vererek...

Aç veya tok karnına Sabah bir su bardağı ve akşam bir su bardağı olmak üzere için. Bu işleme toplam 3 gün devam edin..

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İbrahim Saraçoğlu’nun etkili yağ yakıcı kürü! 2 haftada tartıda -7 KG garanti! 3 gün ara vererek...

Bu kürü 3 gün uyguladıktan sonra 3 gün ara verin ve tekrar 3 gün uygulayın. Bu şekilde toplam 21 gün içerek kürü tamamlayın...