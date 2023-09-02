02 Eylül 2023, Cumartesi
İbrahim Saraçoğlu'nun etkili yağ yakıcı kürü! 2 haftada tartıda -7 KG garanti! 3 gün ara vererek...
Hızlı kilo vermek isteyenler 21 gün boyunca denesin! Yaz kış fit görünmek istiyosanız bu kür tam size göre! Özel tarifleriyle ünlüleri de zayflatan İbrahim Saraçoğlu, mucizevi tarifini verdi. Bu özel içecek, 21 günde basen ve göbek yağlarını kökünden eritmeye yardımcı oluyor. İşte, 2 haftada 7 kilo verdiren içecek...
Giriş Tarihi: 02.09.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 22:34
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