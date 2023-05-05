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İbrahim Saraçoğlu'ndan ilaç gibi tavsiye! Karın şişkinliğini anında geçiriyor! Meğer bağırsaklara da iyi geliyormuş...

Karın şişliği yaşayanlar bu tarifi denesin! İbrahim Saraçoğlu ilaçsız çözümünü buldu. Deneyince etkisine inanamayacaksınız. Karın şişliği hemen hemen herkesin yaşadığı sağlık sorunlarından birisidir. Bağırsaklarda oluşan sıkıntı karında gaz sıkışmasına neden olmaktadır. Karın şişkinliği, genellikle hareketsiz yaşam, yetersiz beslenme sonucu ortaya çıkabilir. Bazı besinler bağırsak tedavisinde kullanılmaktadır. İşte, karın şişliğini kökünden yok eden çay tarifi...

Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:47
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İbrahim Saraçoğlu’ndan ilaç gibi tavsiye! Karın şişkinliğini anında geçiriyor! Meğer bağırsaklara da iyi geliyormuş...

Bağırsak sorunu yaşayanlara ilaçsız tedavi yöntemi! Gaz sancısını ve şişkinliği ortadan kaldırıyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ödem ve gaz sancısı için çay önerisinde bulundu. Yazın çok tükettiğimiz o meyvenın çekirdeklerini ve sapını sakın çöpe atmayın! Antioksidan özelliği sayesinde metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi sağlıyor. İşte, karnınızı dümdüz yapacak çay tarifi...

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İbrahim Saraçoğlu’ndan ilaç gibi tavsiye! Karın şişkinliğini anında geçiriyor! Meğer bağırsaklara da iyi geliyormuş...

ŞİŞKİNLİĞİ YOK EDEN MUCİZEVİ MEYVE!

Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, ülkemizin geleneksel tıp ve bitkileri konusunda uzman bir doktordur. Yıllardır insan sağlığı için doğal yöntemlerle tedavi önerileri sunmaktadır. Son açıklamasında, doğanın bize sunduğu besinlerin insan sağlığına olan faydalarına dikkat çeken Saraçoğlu, gaz sancısı çekenlerin tüketmesi gereken bir besin olduğunu belirtti. Bu besin, kiraz çekirdeğidir.

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İbrahim Saraçoğlu’ndan ilaç gibi tavsiye! Karın şişkinliğini anında geçiriyor! Meğer bağırsaklara da iyi geliyormuş...

Kalp Sağlığına Faydaları

Kiraz çekirdeği, kalp sağlığına birçok fayda sağlar. İçerdiği antioksidanlar sayesinde kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. Ayrıca, düzenli tüketimi kan basıncını düşürür ve kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur.

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İbrahim Saraçoğlu’ndan ilaç gibi tavsiye! Karın şişkinliğini anında geçiriyor! Meğer bağırsaklara da iyi geliyormuş...

Antioksidan Etkisi

Kiraz çekirdeği, güçlü bir antioksidan olan melatonin içerir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikalleri nötralize ederek hücre hasarını önlerler.

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İbrahim Saraçoğlu’ndan ilaç gibi tavsiye! Karın şişkinliğini anında geçiriyor! Meğer bağırsaklara da iyi geliyormuş...

Bu nedenle, düzenli tüketimi kansere karşı koruyucu bir etki gösterir. Ayrıca, antioksidan özelliği sayesinde cildin yaşlanmasını da önler ve cildin daha genç ve sağlıklı kalmasını sağlar.