05 Mayıs 2023, Cuma
İbrahim Saraçoğlu'ndan ilaç gibi tavsiye! Karın şişkinliğini anında geçiriyor! Meğer bağırsaklara da iyi geliyormuş...
Karın şişliği yaşayanlar bu tarifi denesin! İbrahim Saraçoğlu ilaçsız çözümünü buldu. Deneyince etkisine inanamayacaksınız. Karın şişliği hemen hemen herkesin yaşadığı sağlık sorunlarından birisidir. Bağırsaklarda oluşan sıkıntı karında gaz sıkışmasına neden olmaktadır. Karın şişkinliği, genellikle hareketsiz yaşam, yetersiz beslenme sonucu ortaya çıkabilir. Bazı besinler bağırsak tedavisinde kullanılmaktadır. İşte, karın şişliğini kökünden yok eden çay tarifi...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:47
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