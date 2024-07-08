İbn-i Sina'nın şifa reçetesinden çıktı! 1 tutam tüketen fil hafızasına sahip oluyor...

Günümüzde birçok insan, yaşamlarında unutkanlıkla karşılaşmaktadır. Unutkanlık, genellikle yaşla birlikte artış gösterse de, günümüzde gençler arasında da sıkça görülen bir sorundur. Hafıza kaybı, odaklanma güçlüğü, bilgileri hatırlayamama gibi belirtilerle kendini gösteren bu hastalık, günlük yaşamımızı olumsuz etkiliyor. Ancak, İbn-i Sina, yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't-Tıbb kitabında bir baharatın hafızayı kuvvetlendirdiğini söylüyor. İşte o baharat...