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İbn-i Sina'nın şifa reçetesinden çıktı! 1 tutam tüketen fil hafızasına sahip oluyor...

Günümüzde birçok insan, yaşamlarında unutkanlıkla karşılaşmaktadır. Unutkanlık, genellikle yaşla birlikte artış gösterse de, günümüzde gençler arasında da sıkça görülen bir sorundur. Hafıza kaybı, odaklanma güçlüğü, bilgileri hatırlayamama gibi belirtilerle kendini gösteren bu hastalık, günlük yaşamımızı olumsuz etkiliyor. Ancak, İbn-i Sina, yıllar önce yazdığı El-Kanun Fi't-Tıbb kitabında bir baharatın hafızayı kuvvetlendirdiğini söylüyor. İşte o baharat...

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 09:43
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İbn-i Sina’nın şifa reçetesinden çıktı! 1 tutam tüketen fil hafızasına sahip oluyor...
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İbn-i Sina’nın şifa reçetesinden çıktı! 1 tutam tüketen fil hafızasına sahip oluyor...

Günümüzde güçlü bir hafıza, pek çok kişinin arzuladığı ve önemsediği bir niteliktir. Bin yıl öncesine dayanan tıp alimi İbn-i Sina'nın El-Kanun Fi't-Tıbb kitabında, baharatların hafızayı güçlendirebileceğine dair önerileri yer alıyor.

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İbn-i Sina’nın şifa reçetesinden çıktı! 1 tutam tüketen fil hafızasına sahip oluyor...

İbn-i Sina'nın hafıza ve zeka için önerdiği başlıca baharatlar arasında zencefil, hardal ve zerdeçal öne çıkıyor.

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İbn-i Sina’nın şifa reçetesinden çıktı! 1 tutam tüketen fil hafızasına sahip oluyor...

Özellikle kış aylarında baharatların sağlık üzerindeki etkisinden yararlanmak önemlidir. Zencefil, zerdeçal ve hardal gibi baharatlar, sıkça duyduğumuz ve mutfağımızda bulunan özellikli baharatlar arasında yer alıyor.

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İbn-i Sina’nın şifa reçetesinden çıktı! 1 tutam tüketen fil hafızasına sahip oluyor...

İşte İbn-i Sina'nın önerdiği 3 beyin baharat:

Zencefil: Sindirimi kolaylaştıran zencefil, aynı zamanda hafızayı güçlendirir. Bulanık görme problemlerine iyi gelir ve sindirim sistemi için faydalıdır.