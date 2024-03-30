İbn-i Sina'nın 1000 yıllık şifa reçetesi! 1 tutamı baş ağrısını hemen durduruyor...

Ortaçağ İslam dünyasının ünlü bilim insanı İbn-i Sina'nın asırlar önce yazdığı sağlık reçeteleri, günümüze de ışık tutuyor. Baş ağrısı, birçok kişinin yaşadığı yaygın bir sağlık sorunudur. Ancak, İbn-i Sina'nın önerdiği bitkisel reçete, baş ağrısını hafifletmek ve hatta migren ağrısını önlemek için etkili olabilir. İşte baş ağrısını bıçak gibi kesen tarif...