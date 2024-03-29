Canan Karatay önerdi! Duyan stok yapıyor! Her gün kullanın, cildiniz pürüzsüz olacak...

PÜRÜZSÜZ CİLDİN SIRRI!

Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, cildinin güzelliği ve enerjisinin sırrını açıkladı. Karatay, yeşil kalıp sabun kullanımının cildi için önemini vurgulayarak, yıllardır bu sabunu tercih ettiğini belirtti. Amerika'da yaşarken bile, bu sabunu tercih etmeye devam ettiğini ifade eden Karatay, "Misafirlerim benden sadece yeşil kalıp sabun istemeye başladılar." dedi.