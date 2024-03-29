29 Mart 2024, Cuma
Canan Karatay önerdi! Duyan stok yapıyor! Her gün kullanın, cildiniz pürüzsüz olacak...
Canan Karatay gençlik sırrını açıkladı! Sağlıklı yaşam ve beslenme konularındaki önerileriyle adından sıkça söz ettiren Karatay, bu sefer de cilt bakım önerisiyle gündeme geldi. Ünlü profesör, cildi mermer gibi pürüzsüz yapan bir sabun önerisinde bulundu. Karatay, bu sabunun doğal yapısıyla cildi derinlemesine temizlediğini ve nem dengesini koruyarak parlak bir görünüm kazandırdığını belirtti. Deneyince etkisine inanamayacaksınız. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 09:45
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