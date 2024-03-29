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Haberler Galeri Canan Karatay önerdi! Duyan stok yapıyor! Her gün kullanın, cildiniz pürüzsüz olacak...

Canan Karatay önerdi! Duyan stok yapıyor! Her gün kullanın, cildiniz pürüzsüz olacak...

Canan Karatay gençlik sırrını açıkladı! Sağlıklı yaşam ve beslenme konularındaki önerileriyle adından sıkça söz ettiren Karatay, bu sefer de cilt bakım önerisiyle gündeme geldi. Ünlü profesör, cildi mermer gibi pürüzsüz yapan bir sabun önerisinde bulundu. Karatay, bu sabunun doğal yapısıyla cildi derinlemesine temizlediğini ve nem dengesini koruyarak parlak bir görünüm kazandırdığını belirtti. Deneyince etkisine inanamayacaksınız. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 09:45
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Canan Karatay önerdi! Duyan stok yapıyor! Her gün kullanın, cildiniz pürüzsüz olacak...

Sağlıklı yaşam ve doğal beslenme konusunda uzmanlaşmış olan Prof. Dr. Canan Karatay, prüzsüz ışıl ışıl ve lekesiz bir cilt için bir sabun önerisinde bulundu.

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Canan Karatay önerdi! Duyan stok yapıyor! Her gün kullanın, cildiniz pürüzsüz olacak...

PÜRÜZSÜZ CİLDİN SIRRI!

Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, cildinin güzelliği ve enerjisinin sırrını açıkladı. Karatay, yeşil kalıp sabun kullanımının cildi için önemini vurgulayarak, yıllardır bu sabunu tercih ettiğini belirtti. Amerika'da yaşarken bile, bu sabunu tercih etmeye devam ettiğini ifade eden Karatay, "Misafirlerim benden sadece yeşil kalıp sabun istemeye başladılar." dedi.

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Canan Karatay önerdi! Duyan stok yapıyor! Her gün kullanın, cildiniz pürüzsüz olacak...

Karatay'a göre, zeytinyağlı sabun ,doğal yapısıyla cildi derinlemesine temizlerken, cildin yağ dengesini koruyarak nemlendirme özelliği taşıyor. Bu sayede cilt, dolgun ve parlak bir görünüm kazanıyor.

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Canan Karatay önerdi! Duyan stok yapıyor! Her gün kullanın, cildiniz pürüzsüz olacak...

Aynı zamanda, sabunun cildi yumuşak ve pürüzsüz hale getirme özelliği, cilt kuruluğunu engelliyor.

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Canan Karatay önerdi! Duyan stok yapıyor! Her gün kullanın, cildiniz pürüzsüz olacak...

Zeytinyağlı sabunun doğal antiseptik özellikleri, sivilce ve akne gibi cilt sorunlarıyla mücadelede etkili olurken, cilt tonu eşitsizliklerini gidermeye yardımcı oluyor.