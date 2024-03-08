08 Mart 2024, Cuma
İbn-i Sina'dan beyazlayan saçlara mucize tarif! Artık boya kullanmanıza gerek kalmayacak
Saçların beyazlaması, yaş fark etmeksizin birçok kişide sıkça görülen bir durumdur. Beyazlardan kurtulma yöntemleri arasında en yaygın olanı boya kullanmaktır, ancak bu yöntem saçlara zarar verebilir ve kalıcı bir çözüm sunmaz.Tıbbın öncülerinden biri olarak kabul edilen İbn-i Sina ise asırlar önce saçların beyazlamasını engelleyen bir formül geliştirmiş. İşte o reçete...
Giriş Tarihi: 08.03.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 10:08
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