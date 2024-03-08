İbn-i Sina'dan beyazlayan saçlara mucize tarif! Artık boya kullanmanıza gerek kalmayacak

Saçların beyazlaması, yaş fark etmeksizin birçok kişide sıkça görülen bir durumdur. Beyazlardan kurtulma yöntemleri arasında en yaygın olanı boya kullanmaktır, ancak bu yöntem saçlara zarar verebilir ve kalıcı bir çözüm sunmaz.Tıbbın öncülerinden biri olarak kabul edilen İbn-i Sina ise asırlar önce saçların beyazlamasını engelleyen bir formül geliştirmiş. İşte o reçete...