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İbn-i Sina'dan beyazlayan saçlara mucize tarif! Artık boya kullanmanıza gerek kalmayacak

Saçların beyazlaması, yaş fark etmeksizin birçok kişide sıkça görülen bir durumdur. Beyazlardan kurtulma yöntemleri arasında en yaygın olanı boya kullanmaktır, ancak bu yöntem saçlara zarar verebilir ve kalıcı bir çözüm sunmaz.Tıbbın öncülerinden biri olarak kabul edilen İbn-i Sina ise asırlar önce saçların beyazlamasını engelleyen bir formül geliştirmiş. İşte o reçete...

Giriş Tarihi: 08.03.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 10:08
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İbn-i Sina’dan beyazlayan saçlara mucize tarif! Artık boya kullanmanıza gerek kalmayacak

Beyaz saçlar, genetik faktörler, stres veya çeşitli diğer nedenlerle oluşabilir ve genellikle kişileri rahatsız eder. Bu durumda pek çok kişi saçlarının rengini korumak için saç boyası kullanmayı tercih eder. Ancak, uzun süre kullanılan ve bol miktarda kimyasal içeren saç boyaları saçlarda yıpranmalara neden olabilir.

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İbn-i Sina’dan beyazlayan saçlara mucize tarif! Artık boya kullanmanıza gerek kalmayacak

İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını engellemek için önerdiği yağlar şu şekildedir: Ban otu yağı, keçiboynuzu yağı ve çörek otu yağı.

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İbn-i Sina’dan beyazlayan saçlara mucize tarif! Artık boya kullanmanıza gerek kalmayacak

Ban otu yağı, saç beyazlamasını önlemeye yardımcı olurken aynı zamanda saç çıkartma özelliği de bulunmaktadır.

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İbn-i Sina’dan beyazlayan saçlara mucize tarif! Artık boya kullanmanıza gerek kalmayacak

Keçiboynuzu yağı, genellikle Akdeniz ikliminde yetişen keçiboynuzunun besleyici değeriyle ön plana çıkar. İçerdiği bileşenler ve vitaminler sayesinde güçlü bir besin kaynağıdır.

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İbn-i Sina’dan beyazlayan saçlara mucize tarif! Artık boya kullanmanıza gerek kalmayacak

Antioksidan maddeler içermesi nedeniyle saçların parlak ve güçlü olmasına katkıda bulunur.