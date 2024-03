Sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda uzman isimlerden biri olan Canan Karatay, et tüketimi hakkında dikkat çeken bir açıklama yapıyor. Bilhassa, enerjik ve genç görünümün sırrının sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizden geçtiğini vurgulayan Karatay, et tüketimi konusunda pastırmanın ön plana çıktığını belirtiyor. Pastırmanın, pişmemiş et olmasının yanı sıra, sağlık açısından birçok faydası bulunduğunu ifade ediyor.