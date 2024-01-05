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Her derdin devası: Hünnap! ‘Ölümsüzlük meyvesi’ olarak anılıyor

'Ölümsüzlük meyvesi' olarak bilinen hünnap, eylül ayından ekim ayının sonuna kadar raflarda oluyor. Çin'de 'hayat şurubu' olarak da anılan bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Tam bir C vitamini deposu olan hünnap, kalp ve beyne giden oksijen miktarını da artırarak vücut direncinin yükselmesini sağlıyor. İşte hünnabın yararları...

Giriş Tarihi: 05.01.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 11:02
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Her derdin devası: Hünnap! ‘Ölümsüzlük meyvesi’ olarak anılıyor

Birçok hastalığa iyi gelmesiyle bilinen hünnap, Çin'de "hayat şurubu" olarak adlandırılıyor. Türk toplumunda ise 'ölümsüzlük meyvesi' diye biliniyor.

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Her derdin devası: Hünnap! ‘Ölümsüzlük meyvesi’ olarak anılıyor

KABIZLIKTAN KURTARIYOR

Hünnapta bulunan saponinler glukagon sentezini azaltır ve kan glukoz düzeyinin azalmasına yardımcı olur.

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Her derdin devası: Hünnap! ‘Ölümsüzlük meyvesi’ olarak anılıyor

Tokluk hissi vermesi sayesinde obeziteyi de önler. Lif içeriği yüksek olan hünnap sindirimi de düzenler, kabızlığa iyi gelir.

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Her derdin devası: Hünnap! ‘Ölümsüzlük meyvesi’ olarak anılıyor

1 İLA 3 HÜNNAP İDEAL

Fazlasının vücutta reaksiyon vermesi ihtimaline karşı, meyvenin büyüklüğüne göre günde 1 ya da 3 adet hünnap meyvesi yenebilir.

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Her derdin devası: Hünnap! ‘Ölümsüzlük meyvesi’ olarak anılıyor

Ayrıca aç karnına hünnap yenmesi meyvenin faydalarını arttırmaktadır.