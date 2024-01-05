Her derdin devası: Hünnap! ‘Ölümsüzlük meyvesi’ olarak anılıyor

'Ölümsüzlük meyvesi' olarak bilinen hünnap, eylül ayından ekim ayının sonuna kadar raflarda oluyor. Çin'de 'hayat şurubu' olarak da anılan bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Tam bir C vitamini deposu olan hünnap, kalp ve beyne giden oksijen miktarını da artırarak vücut direncinin yükselmesini sağlıyor. İşte hünnabın yararları...