Hem adı hem de faydasıyla şaşırtıyor! Ömrü uzatan mucize besin: Salak Pondoh meyvesi

Adını duyanlar önce şaşırsa da, faydalarıyla adeta göz kamaştırıyor. İşte bu meyvenin faydaları:

Uzun Süre Tokluk Hissi: Salak pondoh, uzun süre tokluk hissi verir ve diyet listelerinde sıkça tercih edilir.

Potasyum ve Pektin İçeriği: Bu tropikal meyve, potasyum ve pektin bakımından zengindir. Ayrıca beyne faydalarıyla bilinir ve "hafıza meyvesi" olarak da adlandırılır.

Yüksek Antioksidan İçeriği: Salak pondoh, avokado, portakal, mango, kivi gibi diğer tropikal meyvelerden daha fazla antioksidan içerir.