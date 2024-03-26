26 Mart 2024, Salı
Hem adı hem de faydasıyla şaşırtıyor! Ömrü uzatan mucize besin: Salak Pondoh meyvesi
Tropikal meyvelerden biri olan yılan meyvesi, uzun yaşam sırrı olarak bilinen bir Japon geleneksel gıdasıdır. Türkiye'de de yetişen bu meyve, son zamanlarda daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır. Yılan derisine benzeyen pullu kabuğundan dolayı yılan meyvesi olarak da bilinir. İşte bu meyvenin bilinmeyen faydaları...
Giriş Tarihi: 26.03.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 10:01
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