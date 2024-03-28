Diş Gıcırdatması Tehlike Çanları Çaldırıyor! Sebebi Hiç Düşündüğünüz Gibi Değil!

Diş gıcırdatması veya bruksizm, genellikle kişinin bilinçaltında gerçekleşen istemsiz davranışları ifade eder. Bu durum, kişinin farkında olmadığı ve çoğu zaman uyku sırasında ortaya çıkan bir durumdur. Bruksizm sonucunda, dişlerde aşınma, çatlaklar veya kırıklar oluşabilir. Ayrıca, çene eklemi ağrısı veya hassasiyeti ile diş etlerinde ağrı veya hassasiyet gibi belirtiler de gözlemlenebilir. Bu belirtiler, bruksizmin uzun vadede diş ve çene sağlığını olumsuz etkileyebilecek potansiyel risklerini işaret eder.