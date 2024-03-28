HaberlerGaleriDiş Gıcırdatması Tehlike Çanları Çaldırıyor! Sebebi Hiç Düşündüğünüz Gibi Değil!
Diş Gıcırdatması Tehlike Çanları Çaldırıyor! Sebebi Hiç Düşündüğünüz Gibi Değil!
Sabahları çenenizde ağrı ve diş etlerinizde hassasiyet hissediyorsanız, bu durumun sebebi gece boyunca farkında olmadan dişlerinizi gıcırdatmanız olabilir. İstemsiz bir şekilde gerçekleşen bu durum, tıp dünyasında bruksizm olarak bilinir ve altında yatan birçok farklı neden bulunabilir.
Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:57Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 08:57