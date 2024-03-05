05 Mart 2024, Salı
Günde 1 tane çiğ sivri biber yemenin 5 faydası! Etkisi inanılmaz...
Sivri biber, uzun ve ince yapısıyla dikkat çeken, ucu hafifçe bükük, yeşil veya kırmızı renkte bir biber çeşididir. Genellikle çiğ olarak tüketilir veya yemeklere eklenir. Sivri biber, C vitamini bakımından zengin bir kaynaktır ve birçok faydası bulunmaktadır. Günlük olarak tüketilen bir sivri biberin vücut üzerindeki etkileri oldukça dikkat çekicidir. İşte sivri biberin sağlık açısından faydaları...
Giriş Tarihi: 05.03.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 09:28
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