Günde 1 tane çiğ sivri biber yemenin 5 faydası! Etkisi inanılmaz...

Sivri biber, antioksidan özelliği sayesinde özellikle kış aylarında tüketilmesi tavsiye edilen bir sebzedir. Genellikle çiğ olarak tüketilen veya yemeklere lezzet katan bir sebze olarak bilinir. Ayrıca, C vitamini açısından zengin bir kaynak olarak da öne çıkar. Her gün 1 tane sivri biber tüketmenin vücuda bir dizi faydası vardır.