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Çamaşır suyuna gerek kalmayacak! Sararan kıyafetleri bembeyaz yapan yöntem...

Beyaz çamaşırların zamanla sararması, bakımsız bir görüntüye sebep oluyor. Çamaşırların bembeyaz kalması için çeşitli yöntemler aranırken, çamaşır suyu gibi kimyasal maddeler kıyafetlerin zarar görmesine yol açabilir. Neyse ki, evde kolayca hazırlanan bir karışım ile sararan çamaşırları ilk günkü beyazlığına döndürmek mümkün. İşte kar gibi beyazlatan yöntem...

Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 11:18
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Çamaşır suyuna gerek kalmayacak! Sararan kıyafetleri bembeyaz yapan yöntem...

Uzmanlar, çamaşırların beyaz ve taze görünmesini sağlamak için klorlu ağartıcı yerine daha etkili yöntemler olduğunu söylüyor.

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Çamaşır suyuna gerek kalmayacak! Sararan kıyafetleri bembeyaz yapan yöntem...

Bu yöntemlerden biri, her yıkama öncesinde çamaşır deterjanına yaklaşık yarım bardak kabartma tozu eklemektir. Kabartma tozu, deterjanı güçlendirirken kokuları kontrol etmeye ve ortadan kaldırmaya da yardımcı olur.

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Çamaşır suyuna gerek kalmayacak! Sararan kıyafetleri bembeyaz yapan yöntem...

KAR GİBİ BEYAZLATIYOR!

Ayrıca, beyaz sirkenin doğal beyazlatma özelliklerine sahip olduğu ve etkili bir yumuşatıcı olarak da işlev gördüğü belirtiliyor.

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Çamaşır suyuna gerek kalmayacak! Sararan kıyafetleri bembeyaz yapan yöntem...

Sirke, yıkama döngüsünün başında yarım bardak eklenerek kullanılabilir veya çarşaflar ve yastık kılıfları çamaşır makinesine koymadan önce sirke ve ılık suda ıslatılabilir.

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Çamaşır suyuna gerek kalmayacak! Sararan kıyafetleri bembeyaz yapan yöntem...

Benzer şekilde, limon suyunun da çamaşırları temizlemek için etkili olduğu ve beyazlatıcı ve koku kontrol edici özelliklere sahip olduğu ifade ediliyor.