Çamaşır suyuna gerek kalmayacak! Sararan kıyafetleri bembeyaz yapan yöntem...

Beyaz çamaşırların zamanla sararması, bakımsız bir görüntüye sebep oluyor. Çamaşırların bembeyaz kalması için çeşitli yöntemler aranırken, çamaşır suyu gibi kimyasal maddeler kıyafetlerin zarar görmesine yol açabilir. Neyse ki, evde kolayca hazırlanan bir karışım ile sararan çamaşırları ilk günkü beyazlığına döndürmek mümkün. İşte kar gibi beyazlatan yöntem...