31 Aralık 2023, Pazar
Gripsavar çorba! Mikroplara karşı kalkan oluyor
Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip salgınında artış yaşandı. Beslenme uzmanları gripten koruyan çorbanın reçetesini verdi. Baharatlardan oluşan sebze çorbalarının vücuda kalkan olduğunu belirten uzmanlar, kekik, sarımsak, zencefil ve zerdeçal gibi baharatlarla hazırlanan çorbaların içilmesi gerektiğini belirtti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.12.2023 13:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 13:25
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