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Gripsavar çorba! Mikroplara karşı kalkan oluyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip salgınında artış yaşandı. Beslenme uzmanları gripten koruyan çorbanın reçetesini verdi. Baharatlardan oluşan sebze çorbalarının vücuda kalkan olduğunu belirten uzmanlar, kekik, sarımsak, zencefil ve zerdeçal gibi baharatlarla hazırlanan çorbaların içilmesi gerektiğini belirtti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2023 13:25 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 13:25
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Gripsavar çorba! Mikroplara karşı kalkan oluyor

Mevsim geçişinde havaların aniden soğuması grip salgınını da tetikledi. Koronavirüsün yanı sıra bir de influenza enfeksiyonu son günlerde artış gösterdi. Grip, sağlıklı çocuklarda hafif şekilde atlatılabilirken nadiren de olsa ölümcül tablolara yol açabiliyor.

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Gripsavar çorba! Mikroplara karşı kalkan oluyor

Beslenme uzmanları grip enfeksiyonuna karşı en etkili besinin baharatlardan oluşan sebze çorbaları olduğunu söyledi. Bol sarımsak, kekik, zencefil ve zerdeçal gibi baharatlarla hazırlanmış çorbalar hastalıklara karşı korumada oldukça etkili.

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Gripsavar çorba! Mikroplara karşı kalkan oluyor

Antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip bu çorbalar hem metabolizmayı hızlandırıyor, hem de ısınmayı kolaylaştırıyor. Gribe karşı kalkan görevi görüyor.

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Gripsavar çorba! Mikroplara karşı kalkan oluyor

ADAÇAYI VE MÜRVER TÜKETİN

Beslenme uzmanlarının bir diğer önerisi de adaçayı ve mürver bitkileri. Adaçayı anti-bakteriyel ve anti-enflamatuar özelliklere sahip. Hastalıklardan korunmak için etkili bir bitkidir. Mürver de solunum yollarını güçlendirir, ateş düşürür ve gribal enfeksiyonları önlemede etkilidir.

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Gripsavar çorba! Mikroplara karşı kalkan oluyor

Yeşil yapraklı sebzeler, domates, mısır, portakal, tatlı patates, pancar, patlıcan, zerdeçal, elma, ananas, kızılcık, havuç, maydanoz, pancar, brokoli, lahana gibi parlak renkli sebzeler içerdiği vitamin ve mineral bakımından bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkilidir.