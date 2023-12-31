Gripsavar çorba! Mikroplara karşı kalkan oluyor

ADAÇAYI VE MÜRVER TÜKETİN

Beslenme uzmanlarının bir diğer önerisi de adaçayı ve mürver bitkileri. Adaçayı anti-bakteriyel ve anti-enflamatuar özelliklere sahip. Hastalıklardan korunmak için etkili bir bitkidir. Mürver de solunum yollarını güçlendirir, ateş düşürür ve gribal enfeksiyonları önlemede etkilidir.