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Geçmeyen öksürükten anında kurtulun! Çaresi bu kadar basitmiş

Kış aylarında artan grip salgını beraberinde geçmeyen öksürüğe de neden oluyor. Son yıllarda çocuklar ve yetişkinlerde çok sık görülen bu vaka birçok kişi için can sıkıcı ve rahatsız edici bir hal almış olabilir. Ancak ne yapsanız da geçmeyen bir öksürüğünüz varsa çare, 3 malzemeli bu doğal karışımda yatıyor. İşte öksürüğü anında geçiren o karışım...

Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 12:07
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Geçmeyen öksürükten anında kurtulun! Çaresi bu kadar basitmiş

SOĞAN

Kış aylarında en çok şikayet edilen sağlık sorunlarından biri öksürük. İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde vücut direncini artıran soğan ise öksürük için son derece faydalı.

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Geçmeyen öksürükten anında kurtulun! Çaresi bu kadar basitmiş

Dünya Sağlık Örgütü soğanı yatak odasına koymanın grip ve soğuk algınlığına iyi geldiğini belirtiyor.

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Geçmeyen öksürükten anında kurtulun! Çaresi bu kadar basitmiş

BAL

Bal da öksürük konusunda oldukça etkili. Mucizevi arı ürünü öksürüğü yatıştırabilir ve boğazı rahatlatabilir.

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Geçmeyen öksürükten anında kurtulun! Çaresi bu kadar basitmiş

Bal, karabiber ve limon ile oluşturabileceğiniz karışım, öksürüğe iyi gelerek solunum yollarında oluşabilecek tahrişe karşı kullanılabilir.

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Geçmeyen öksürükten anında kurtulun! Çaresi bu kadar basitmiş

KARABİBER

Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanda karıştırılıp kaynar su ilave edildiğinde ortaya öksürük için ilaç niteliğinde bir karışım çıkıyor.