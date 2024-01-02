Geçmeyen öksürükten anında kurtulun! Çaresi bu kadar basitmiş

Kış aylarında artan grip salgını beraberinde geçmeyen öksürüğe de neden oluyor. Son yıllarda çocuklar ve yetişkinlerde çok sık görülen bu vaka birçok kişi için can sıkıcı ve rahatsız edici bir hal almış olabilir. Ancak ne yapsanız da geçmeyen bir öksürüğünüz varsa çare, 3 malzemeli bu doğal karışımda yatıyor. İşte öksürüğü anında geçiren o karışım...