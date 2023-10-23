Gören elma sanıyor ama bu meyve bambaşka! Yiyen hastalık yüzü görmüyor; Tam bir vitamin bombası!

Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişen bu özel meyve, adeta doğal bir şifa kaynağı olarak kabul ediliyor. Magnezyum, demir, C vitamini ve kalsiyum gibi değerli besin maddelerini bünyesinde barındırması, bu meyveyi gebelik döneminde tercih edilen sağlıklı atıştırmalıklar arasına taşıyor. Olgunlaşmamış haliyle, tadı ve dokusu bakımından elma ile benzerlik gösteren bu meyve, birçok yöresel lezzetin ana malzemesi olarak da kullanılıyor.