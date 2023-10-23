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Gören elma sanıyor ama bu meyve bambaşka! Yiyen hastalık yüzü görmüyor; Tam bir vitamin bombası!

Türkiye'de Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yetişen bu meyve adeta şifa dağıtıyor. Magnezyum, demir, C vitamini ve kalsiyum barındırması sebebiyle gebelik döneminde tüketilebilecek meyveler arasında da bulunan bu lezzet bombası olgunlaşmamış haliyle elmayla karıştırılabiliyor. İşte topraktan yetişen vitamin bombası!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2023 09:42
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Gören elma sanıyor ama bu meyve bambaşka! Yiyen hastalık yüzü görmüyor; Tam bir vitamin bombası!

Türkiye'nin birçok bölgesinde yetişen bu özel meyve, adeta doğal bir şifa kaynağı olarak kabul ediliyor. Magnezyum, demir, C vitamini ve kalsiyum gibi değerli besin maddelerini bünyesinde barındırması, bu meyveyi gebelik döneminde tercih edilen sağlıklı atıştırmalıklar arasına taşıyor. Olgunlaşmamış haliyle, tadı ve dokusu bakımından elma ile benzerlik gösteren bu meyve, birçok yöresel lezzetin ana malzemesi olarak da kullanılıyor.

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Gören elma sanıyor ama bu meyve bambaşka! Yiyen hastalık yüzü görmüyor; Tam bir vitamin bombası!

Cennet hurması, Kuzey Makedonya'nın dört bir yanında yetişiyor. Bu mucize meyvenin ağaçları Osmanlı'nın hüküm sürdüğü dönemde dikilmiş. Şimdilerde ise ülkenin dört bir yanında bu meyvenin ağaçlarını görmek mümkün.

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Gören elma sanıyor ama bu meyve bambaşka! Yiyen hastalık yüzü görmüyor; Tam bir vitamin bombası!

TAM BİR VİTAMİN BOMBASI!

📌Cennet hurması yüksek miktarda kalsiyum içeren bir meyvedir. İçeriğindeki yüksek orandaki kalsiyum nedeniyle kemik yapısının güçlenmesini sağlar. İskelet sisteminin sağlığında önemli bir rol oynar.

📌Magnezyum, demir, C vitamini ve kalsiyum barındırması sebebiyle gebelik döneminde tüketilebilecek meyveler arasındadır.

📌Annenin sağlığını korurken bebeğin gelişimine de katkı sunar. Gebelikte meydana gelebilecek sindirim sorunlarının da önüne geçer.

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Gören elma sanıyor ama bu meyve bambaşka! Yiyen hastalık yüzü görmüyor; Tam bir vitamin bombası!

📌Antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklığı güçlendirerek hastalıklarla savaşmayı kolaylaştırır. Aynı zamanda yüksek C vitamini içeriği de bağışıklığı desteklemesini sağlar.

📌Lifli bir gıda maddesidir. Bu nedenle bağırsak sağlığı için önemli bir besindir. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığın önüne geçer.

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Gören elma sanıyor ama bu meyve bambaşka! Yiyen hastalık yüzü görmüyor; Tam bir vitamin bombası!

📌Kan basıncını düzenleyerek ani tansiyon yükselmelerinin ve düşüşlerinin önüne geçer.

📌İçeriğindeki A vitamini nedeniyle göz sağlığını destekler, görme yetisini güçlendirir.

📌Yüksek antioksidan özellikleri sayesinde kansere karşı koruyucu görevini üstlenir. Vücutta oluşan ve oluşabilecek tümörlerle savaşabilir.

📌Cennet hurmasında stresle savaşan mineraller ve antioksidan maddeler bulunur. Bunun sonucunda da stresi azaltarak mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar.

📌Vücutta oluşmuş iltihapları yok eder ve iltihap oluşumunun önüne geçer.