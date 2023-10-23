23 Ekim 2023, Pazartesi
Gören elma sanıyor ama bu meyve bambaşka! Yiyen hastalık yüzü görmüyor; Tam bir vitamin bombası!
Türkiye'de Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yetişen bu meyve adeta şifa dağıtıyor. Magnezyum, demir, C vitamini ve kalsiyum barındırması sebebiyle gebelik döneminde tüketilebilecek meyveler arasında da bulunan bu lezzet bombası olgunlaşmamış haliyle elmayla karıştırılabiliyor. İşte topraktan yetişen vitamin bombası!
Giriş Tarihi: 23.10.2023 09:42
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