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Diyet yapıyorum ve sağlık besleniyorum ama yine de kilo almaya devam ediyorum diyenler dikkat! Bu 8 etmen kilo almanıza neden oluyor

Düzenli diyet yapan ve yediklerine dikkat edenlerin neden hala kilo almaya devam ettiklerine ilişkin gizli nedenleri açıkladı. Genel itibari ile 8 farklı etmen yüzünden birçok insan bırakın zayıflamayı diyet yapmasına rağmen kilo almaya devam ediyor. İşte herkesin merak ettiği o nedenler…

Giriş Tarihi: 22.10.2023 17:04
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Diyet yapıyorum ve sağlık besleniyorum ama yine de kilo almaya devam ediyorum diyenler dikkat! Bu 8 etmen kilo almanıza neden oluyor

Birçok kişinin kiloları ile başı dertte. Onca diyet programları denemesine rağmen zayıflayamayan hatta aksine kilo alan kişiler bu durumun nedenleri merak ediyor. Hata bazı kişiler aşırı yemiyorum lakin kilo almaya devam ediyorum şeklinde şikayetlerde bulunuyor. Neden kilo almaya devam ettiklerine dair ise uzmanlar bazı sebepleri ve problemleri açıkladı. İşte fazla kilolarınızın gizli nedenleri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyet yapıyorum ve sağlık besleniyorum ama yine de kilo almaya devam ediyorum diyenler dikkat! Bu 8 etmen kilo almanıza neden oluyor

FAZLA KİLOLARINIZIN GİZLİ NEDENLERİ OLABİLİR

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Diyet yapıyorum ve sağlık besleniyorum ama yine de kilo almaya devam ediyorum diyenler dikkat! Bu 8 etmen kilo almanıza neden oluyor

Kaliyesiz uyku;

Uyku düzensizliği ve stres, günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız iki düşman. Araştırmalar, bu ikiliğin sağlığımıza olan etkilerini gözler önüne seriyor. Yetersiz ve dengesiz uyku, iştahı artıran ghrelin hormonunun seviyelerini yükseltirken, bu durum normalden daha fazla yemek yememize yol açabiliyor. Ayrıca, stres anlarında beynimiz kortizon hormonunu salgılar, bu ise vücuttaki ödemin en büyük sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Sağlığımızı korumak için düzenli uyku alışkanlıkları ve stres yönetimi daha da önemli hale geliyor.

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Diyet yapıyorum ve sağlık besleniyorum ama yine de kilo almaya devam ediyorum diyenler dikkat! Bu 8 etmen kilo almanıza neden oluyor

Uzun Süreli Stres;

Stres, uzun süreli maruziyet durumunda vücutta çeşitli olumsuz etkilere yol açabilir. Bu etkilerden biri, glükokortikoid hormonunun salgılanmasıdır. Bu hormon, yağ hücrelerinin çoğalmasını teşvik ederek, vücut ağırlığının artmasına neden olabilir. Uzun vadeli sağlık sorunlarını önlemek için stres yönetimi önem taşıyor.

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Diyet yapıyorum ve sağlık besleniyorum ama yine de kilo almaya devam ediyorum diyenler dikkat! Bu 8 etmen kilo almanıza neden oluyor

Menapoz;

Menopoz, birçok kadının hayatında karşılaştığı bir dönemdir ve bu dönemde kilo artışı sıkça görülen bir sorundur. Östrojen hormonunun azalması, yaşlanma süreci, artan ghrelin hormonu seviyeleri ve genel halsizlik nedeniyle azalan fiziksel aktivite, kilo artışının temel sebepleri olarak gösterilmektedir. Bu dönemde kilo kontrolünü sürdürmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve egzersizi hayatın bir parçası haline getirmek daha da önem kazanıyor.