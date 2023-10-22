Diyet yapıyorum ve sağlık besleniyorum ama yine de kilo almaya devam ediyorum diyenler dikkat! Bu 8 etmen kilo almanıza neden oluyor

Kaliyesiz uyku;

Uyku düzensizliği ve stres, günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız iki düşman. Araştırmalar, bu ikiliğin sağlığımıza olan etkilerini gözler önüne seriyor. Yetersiz ve dengesiz uyku, iştahı artıran ghrelin hormonunun seviyelerini yükseltirken, bu durum normalden daha fazla yemek yememize yol açabiliyor. Ayrıca, stres anlarında beynimiz kortizon hormonunu salgılar, bu ise vücuttaki ödemin en büyük sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor. Sağlığımızı korumak için düzenli uyku alışkanlıkları ve stres yönetimi daha da önemli hale geliyor.