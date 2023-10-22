22 Ekim 2023, Pazar
Diyet yapıyorum ve sağlık besleniyorum ama yine de kilo almaya devam ediyorum diyenler dikkat! Bu 8 etmen kilo almanıza neden oluyor
Düzenli diyet yapan ve yediklerine dikkat edenlerin neden hala kilo almaya devam ettiklerine ilişkin gizli nedenleri açıkladı. Genel itibari ile 8 farklı etmen yüzünden birçok insan bırakın zayıflamayı diyet yapmasına rağmen kilo almaya devam ediyor. İşte herkesin merak ettiği o nedenler…
Giriş Tarihi: 22.10.2023 17:04
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