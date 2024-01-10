Geçmeyen öksürüğü bitiren şurup! İlaç kadar etkili
Grip salgınının artmasıyla birlikte geçmeyen öksürük sorunu yaşanmaya başladı. İlaçlarla geçmeyen bir öksürük sorunu yaşıyorsanız evde evde kendi şurubunuzu yapabilirsiniz. İşte alternatif tıbbın en güçlü ilacı...
Giriş Tarihi: 10.01.2024
12:45 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
12:45
Öksürük, bazen rahatsız edici hatta uykusuz gecelerin en büyük zorlayıcısı olabilir. Eğer geleneksel ilaçlarla geçmeyen bir öksürük sorunu yaşıyorsanız, mutfaktaki temel malzemelerle hazırlayabileceğiniz doğal bir öksürük şurubu, size hızlı ve etkili bir rahatlama sağlayabilir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte ev yapımı doğal öksürük şurubu tarifi ve bu şurubun sağladığı harika faydalar...
BİTKİSEL ÖKSÜRÜK İLACI
Malzemeler:
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
2 su bardağı su
1 adet limon
1 tatlı kaşığı toz tarçın
1 çay kaşığı toz zencefil veya taze zencefil
4 yemek kaşığı bal
3-4 adet karanfil
Yapılışı: 2 su bardağı suyu kaynatın ve içerisine kabukları soyulmuş, yıkanmış sarımsak ve soğanı küçük şekilde doğrayın. Su soğuduktan sonra sarımsak ve soğanı çıkararak suyun içerisine limonu sıkın. Ardından balı, zencefili, ve tarçını ilave edin. Karanfil tanelerini isterseniz ezdikten sonra ekleyin veya direk olarak içerisine atabilirsiniz.
ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?
Öksürüğe iyi gelmek için birkaç doğal yöntem ve ev yapımı çözüm bulunmaktadır. Ancak, herkesin vücut yapısı farklı olduğu için, bu önerilere başvurmadan önce bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. İşte öksürüğe iyi gelebilecek bazı yaygın öneriler: