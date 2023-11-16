Faydasından çok zararı var! Asla kahve tüketmemesi gereken kişiler...

Kahvenin bilinmeyen zararları! Bakın hangi hastalıklara tetikliyor... Günümüzde birçok kişi için vazgeçilmez bir içecek olan kahve, enerji ihtiyacını karşılamak veya sosyal ortamlarda keyifli anlar yaşamak için sıkça tercih ediliyor. Ancak, uzmanlar bu keyifli içeceğin herkes için uygun olmadığını vurguluyor. İşte, kahve tüketmemesi gereken kişiler...