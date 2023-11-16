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Faydasından çok zararı var! Asla kahve tüketmemesi gereken kişiler...

Kahvenin bilinmeyen zararları! Bakın hangi hastalıklara tetikliyor... Günümüzde birçok kişi için vazgeçilmez bir içecek olan kahve, enerji ihtiyacını karşılamak veya sosyal ortamlarda keyifli anlar yaşamak için sıkça tercih ediliyor. Ancak, uzmanlar bu keyifli içeceğin herkes için uygun olmadığını vurguluyor. İşte, kahve tüketmemesi gereken kişiler...

Giriş Tarihi: 16.11.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 12:14
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Uzmanlar açıkladı! Bu kişiler 1 fincan bile içmemeli! Kahvenin bilinmeyen zararı...

Kahve, bu kişilerin sağlığını bozuyor! İşte sebep olduğu hastalıklar... Bir beslenme uzmanı, Instagram hesabında paylaştığı bilgilerle sade kahve tüketiminin herkes için uygun olmadığını vurgulayarak özellikle dikkat edilmesi gereken 3 insan grubunu açıkladı. İşte haberin detayları...

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Uzmanlar açıkladı! Bu kişiler 1 fincan bile içmemeli! Kahvenin bilinmeyen zararı...

ÖZELLİKLE BU 3 GRUP...

1) Metabolizması Yavaş Olanlar: Metabolizması yavaş olan bireylerin, kahve tüketiminden sonra uyku düzeninin bozulabilir.

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Uzmanlar açıkladı! Bu kişiler 1 fincan bile içmemeli! Kahvenin bilinmeyen zararı...

2) Kaygı Sorunu Yaşayanlar: Kaygı sorunu olan bireylerin kahve tüketiminin, gerginlik hissiyatını artırabileceğini belirten uzman, özellikle panik atak geçmişi olanların dikkatli olmalarını önerdi.

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Uzmanlar açıkladı! Bu kişiler 1 fincan bile içmemeli! Kahvenin bilinmeyen zararı...

3)Hamileler: Hamilelik ve emzirme dönemlerinde kahve tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Chopra, bilinen güvenli bir kafein seviyesi olmaması nedeniyle kahve, kola ve enerji içecekleri gibi yüksek kafein içeren içeceklerden uzak durulması gerektiğini dile getirdi.

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Uzmanlar açıkladı! Bu kişiler 1 fincan bile içmemeli! Kahvenin bilinmeyen zararı...

KAHVE TÜKETMEMESİ GEREKEN KİŞİLER!

Yüksek Tansiyon Hastaları: Yüksek tansiyon sorunu yaşayan bireyler, kahvedeki kafein nedeniyle tansiyonlarını kontrol altında tutmalı.

Mide Problemleri Olanlar: Mide ülseri veya asit reflü gibi sorunları olanlar, sade kahvenin asidik etkisine dikkat etmelidir.