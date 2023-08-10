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Evde elma sirkesi yapmak çok kolay! Bu püf noktasını kimse bilmiyor

Sağlıklı yaşam trendinin yükselmesiyle birlikte ev yapımı ürünler sofralarda daha fazla yer bulmaya başladı. Doğal ve organik ürünlere yönelim artarken son dönemde gündemde olan besinlerden biri de elma sirkesi oldu. Bu haberimizi okuduktan sonra kendi elma sirkenizi evde kendiniz yapacaksınız...

Giriş Tarihi: 10.08.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023 16:12
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Evde elma sirkesi yapmak çok kolay! Bu püf noktasını kimse bilmiyor

Son dönemde gündemde olan ve eski zamanlardan bu yana sağlık ve lezzet açısından değerlendirilen bir ürün var: Elma sirkesi.

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Evde elma sirkesi yapmak çok kolay! Bu püf noktasını kimse bilmiyor

Evde kolayca üretilebilen elma sirkesi, birçok kişinin ilgisini çekiyor. Elma sirkesi, fermente edilmiş elma suyu ile elde edilen doğal bir sıvıdır. Bu süreçte elma şekeri asetik asit haline dönüşür.

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Evde elma sirkesi yapmak çok kolay! Bu püf noktasını kimse bilmiyor

Asetik asit, elma sirkesinin ana bileşeni olup birçok sağlık yararı taşır. Sindirim sistemini destekler, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur, iştahı kontrol altına alır ve metabolizmayı hızlandırır.

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Evde elma sirkesi yapmak çok kolay! Bu püf noktasını kimse bilmiyor

Ayrıca, elma sirkesi antioksidanlar bakımından zengindir. Serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.

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Evde elma sirkesi yapmak çok kolay! Bu püf noktasını kimse bilmiyor

Bu nedenle, güzellik ve cilt bakım ürünlerinde de sıkça kullanılır.