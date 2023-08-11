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Haberler Galeri Cildi pürüzsüz yapıyor! Sivilce izlerini 1 haftada geçiren mucizevi karışım! İşte tarifi...

Cildi pürüzsüz yapıyor! Sivilce izlerini 1 haftada geçiren mucizevi karışım! İşte tarifi...

Cildi bebek gibi yapıyor! Sivilce izlerinden eser kalmayacak... Ergenlik döneminde ortaya çıkan cilt sorunlarından biri olan sivilceler, gençlerin cilt sağlığını etkileyen ve genellikle yüz, sırt ve göğüs gibi bölgelerde görülen küçük iltihaplı lezyonlardır. Tıkanmış gözeneklerde biriken sebum ve bakteriler iltihaplı sivilcelerin oluşmasına yol açar. Sivilcelerden kısa sürede kurtulmak isteyenler, doğal tedavi yöntemlerini araştırıyor. İşte, sivilce geçiren mucizevi yöntem...

Giriş Tarihi: 11.08.2023 06:30
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Cildi pürüzsüz yapıyor! Sivilce izlerini 1 haftada geçiren mucizevi karışım! İşte tarifi...

Sivilce sorunu, cildin yağ üretimindeki artış ve tıkanmış gözenekler sonucu meydana gelir. Sivilcelerin oluşumunda en büyük etkenlerden biri hormonal değişikliklerdir. Cildi aşırı kurutucu ürünler veya aşırı yağlandırıcı ürünler kullanmak, gözenekleri tıkayarak sivilce oluşumunu artırabilir. Sivilce izlerinden kurtulmak isteyenler, ilaçsız tedavi yöntemlerini araştırıyor. İşte, en etkili maske tarifi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cildi pürüzsüz yapıyor! Sivilce izlerini 1 haftada geçiren mucizevi karışım! İşte tarifi...

SİVİLCEYİ GEÇİREN YÖNTEMLER

Sivilceler, gençlerin cilt sağlığını olumsuz etkileyen bir durumdur. Ancak doğru cilt bakımı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla bu sorunun etkileri en aza indirilebilir. Temizlik, düzenli cilt bakımı, sağlıklı beslenme ve stresten uzak durma gibi adımlar, sivilce oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir.

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Cildi pürüzsüz yapıyor! Sivilce izlerini 1 haftada geçiren mucizevi karışım! İşte tarifi...

*Cildinizi düzenli olarak su ve kurutmayan sabunla temizleyin.

*İnflamasyona neden olabileceğinden agresif fırçalamadan kaçının.

*Cildinizi nemli tutmak için günlük olarak nemlendirin. Sadece kokusuz, komedojenik olmayan nemlendirici kullanın.

*Bol bol su için çünkü su vücudunuzdaki tüm toksinleri temizler ve sizi sağlıklı tutar.

*Yüzünüze tekrar tekrar dokunmayın.

*İltihaba, kanamaya ve muhtemelen yara izine neden olabileceğinden sivilcenizi asla sıkmaya çalışmayın.

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Cildi pürüzsüz yapıyor! Sivilce izlerini 1 haftada geçiren mucizevi karışım! İşte tarifi...

SİVİLCE KARŞITI BALLI MASKE

Malzemeler:

1 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı tarçın
Yarım limonun suyu

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Cildi pürüzsüz yapıyor! Sivilce izlerini 1 haftada geçiren mucizevi karışım! İşte tarifi...

Yapılışı:

Bir kaseye balı ekleyin.

Tarçını balın üzerine serpin.

Limonun suyunu sıkarak karışıma ekleyin.

Malzemeleri iyice karıştırın, homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.