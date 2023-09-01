Dünyanın en zengin magnezyumu o besinde! Fosfor, manganez, demir içinde yok yok! 

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR, BAĞIRSAKLARI TEMİZLER

Darı kolayca sindirilebilir olduğundan ve yüksek diyet lifi içeriği bağırsakları temizlediğinden mideniz üzerinde son derece iyi bir etkiye sahiptir. Darı tohumlarında çözünür lif bulunur, bu lif kötü olan yani LDL yani kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olur. Çünkü bu çözünür lif midede jel benzeri bir kütle oluşturur ve kolesterolün emilmesine izin vermez. Bu etki mekanizması ateroskleroz riskini azaltabilir.