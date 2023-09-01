Dünyanın en zengin magnezyumu o besinde! Fosfor, manganez, demir içinde yok yok!
Geleneksel yöntemlerle tedavi edilen doğal ilaçların yerini modern kimyasal ilaçlar almış olsa da, doğa hala birçok hastalığın bitkisel çözümlerini sunuyor. Bu besin içeriğinde bol miktarda fosfor, bakır, ve protein barındırmasının yanı sıra magnezyum açısından da zengin bir kaynak. Adeta faydaları saymakla bitmiyor.
Giriş Tarihi: 01.09.2023
14:46 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
14:46
Geleneksel yöntemlerle tedavi edilen doğal ilaçların yerini modern kimyasal ilaçlar almış olsa da, doğa hala birçok hastalığın bitkisel çözümlerini sunuyor. Bu besin içeriğinde bol miktarda fosfor, bakır, ve protein barındırmasının yanı sıra magnezyum açısından da zengin bir kaynak. Adeta faydaları saymakla bitmiyor. GALERİ DEVAM EDİYOR
EN ZENGİN MAGNEZYUM KAYNAKLARINDAN
Darı sindirimi son derece kolaydır, glisemik indeksi düşüktür ve tokluk hissi yaratır. Demir ve lif içeriği yüksek bir tahıl olması nedeniyle oldukça sağlıklıdır. En zengin magnezyum kaynaklarından biridir. Aynı zamanda fosfor, manganez ve demir içerir.
KAN ŞEKERİ SEVİYELERİNİ DÜZENLER
Serotonin seviyesini artıran esansiyel bir amino asit içerir , bu da mutluluk hormonunu artırması anlamına gelir. Bu gıda güçlü bir antioksidan etkiye sahip olduğu için serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar. Darının kan şekerini düzenleme özelliği haklı olarak yayılmıştır . İçerisindeki proteinin insülin duyarlılığını arttırdığı, kan şekeri ve trigliserit düzeylerini düşürdüğü ortaya çıktı.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR, BAĞIRSAKLARI TEMİZLER
Darı kolayca sindirilebilir olduğundan ve yüksek diyet lifi içeriği bağırsakları temizlediğinden mideniz üzerinde son derece iyi bir etkiye sahiptir. Darı tohumlarında çözünür lif bulunur, bu lif kötü olan yani LDL yani kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olur. Çünkü bu çözünür lif midede jel benzeri bir kütle oluşturur ve kolesterolün emilmesine izin vermez. Bu etki mekanizması ateroskleroz riskini azaltabilir.
CİLDİ VE SAÇLARI GÜZELLEŞTİRİR
Darının bir başka süper gücü de birinci sınıf bir B vitamini kaynağı olmasıdır. Az miktarda darı ile sadece sinir sistemimizi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda cildimize de iyi geliyoruz. Düzenli tüketimi cildi güzelleştirir, saç ve tırnakları güçlendirir.