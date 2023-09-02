2 bin 500 yıllık mucize tarif! Bir hastalığı tarihe gömdü! İşte formülü

2 bin 500 yıl öncesine dayanan bu tarif yapabileceğiniz en basit, en ucuz ve en hızlı sabah ritüeli olabilir. Son yıllarda oldukça popüler olan limonlu su, uzmanlar tarafından 'süper alışkanlık' olarak tanımlanırken kimi uzman da faydası olmadığını ileri sürüyor. Limon ve limonlu suyun tarihteki kullanımı, bir hastalığı nasıl yok ettiği ve limonlu suyun vücutta yarattığı inanılmaz etkileri sizin için derledik...