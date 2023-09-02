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2 bin 500 yıllık mucize tarif! Bir hastalığı tarihe gömdü! İşte formülü

2 bin 500 yıl öncesine dayanan bu tarif yapabileceğiniz en basit, en ucuz ve en hızlı sabah ritüeli olabilir. Son yıllarda oldukça popüler olan limonlu su, uzmanlar tarafından 'süper alışkanlık' olarak tanımlanırken kimi uzman da faydası olmadığını ileri sürüyor. Limon ve limonlu suyun tarihteki kullanımı, bir hastalığı nasıl yok ettiği ve limonlu suyun vücutta yarattığı inanılmaz etkileri sizin için derledik...

Giriş Tarihi: 02.09.2023 10:54
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2 bin 500 yıllık mucize tarif! Bir hastalığı tarihe gömdü! İşte formülü

Tarihi, Roma İmparatorluğu'na kadar uzanan limonun 2 bin 500 yıl önce Hindistan'ın Kuzey Batı bölgesinde ilk kez tam anlamıyla yetiştirilmeye başlandığı düşünülüyor. Bu sebeple toksinleri atmaya yardımcı olmak ve sindirimi canlandırmak için kullanılan limonlu suyun da antik bir sağlık sistemi olan Ayurveda tıbbına dayandığı iddiaları kulağa mantıklı geliyor.

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2 bin 500 yıllık mucize tarif! Bir hastalığı tarihe gömdü! İşte formülü

Limonlu suyun tarihine indikçe karşımıza oldukça ilginç bilgiler çıkıyor. Mesela eski Mısırlılar limon ve limon suyunu birçok zehre karşı ve hatta cesetleri mumyalarken bir çeşit koruma için kullandılar.

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2 bin 500 yıllık mucize tarif! Bir hastalığı tarihe gömdü! İşte formülü

Eski Yunanlılar da limonu; yiyecekleri korumak, suyu temizlemek ve hatta bazı hastalıkları tedavi etmek için tercih ettiler.

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2 bin 500 yıllık mucize tarif! Bir hastalığı tarihe gömdü! İşte formülü

Limon, Hindistan'tan sonra İspanya'ya, ardından Kuzey Afrika'ya, daha sonra daha tüm Avrupa'ya yayıldı. 1493'te de Christoper Columbus tarafından tohum olarak Amerika'ya götürüldü.

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2 bin 500 yıllık mucize tarif! Bir hastalığı tarihe gömdü! İşte formülü

Limon ve limon suyunun tarih sahnesinde en etkili olduğu olay ise muhtemelen 1747'de gerçekleşti.