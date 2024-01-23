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Dünyanın en şişman insanı şaşırttı! 200 değil 300 hiç değil! Kilosunu tahmin bile edemezsiniz

Dünyanın en kilolu insanı, görenleri hayrete düşürdü! Jon Brower Minnoch, tıp literatüründe dünyanın en şişman insanı olarak tarihe geçti. ABD'de yaşamış olan Minnoch, ailesinin küçük yaşlarda onun şişman bir adam olacağını fark ettiği bir dönemde dünyaya geldi. 12 yaşına geldiğinde yeni doğmuş bir fillerden bile daha ağırdı. İşte, Minnoch'un ölmeden önce ulaştığı kilo...

Giriş Tarihi: 23.01.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 17:00
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Dünyanın en şişman insanı şaşırttı! 200 değil 300 hiç değil! Kilosunu tahmin bile edemezsiniz

Dünyanın en şişman insanı olarak tarihe geçen Jon Brower Minnoch, 44 yıldır kırılamayan rekoruyla ön plana çıkıyor. Minnoch, zaman içinde kilosunu giderek artırarak, bir kutup ayısından daha yüksek bir ağırlığa ulaştı. Bu, tıp dünyasında kaydedilen en yüksek kilo miktarlarından biriydi.

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Dünyanın en şişman insanı şaşırttı! 200 değil 300 hiç değil! Kilosunu tahmin bile edemezsiniz

Minnoch'un bu aşırı kilosu, pek çok sağlık sorununu da beraberinde getirdi.

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Dünyanın en şişman insanı şaşırttı! 200 değil 300 hiç değil! Kilosunu tahmin bile edemezsiniz

Obezite, kalp problemleri, şeker hastalığı gibi ciddi sağlık sorunları, Minnoch'un yaşamının önemli bir parçası haline geldi.

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Dünyanın en şişman insanı şaşırttı! 200 değil 300 hiç değil! Kilosunu tahmin bile edemezsiniz

1978 yılının Mart ayında Jon Brower Minnoch 635 kiloyu gördü. Yine aynı yıl kalp yetmezliği nedeniyle Seattle Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

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Dünyanın en şişman insanı şaşırttı! 200 değil 300 hiç değil! Kilosunu tahmin bile edemezsiniz

Hastaneye itfaiyeciler, özel yapım bir sedye ile taşımak zorunda kaldılar. Hastaneye geldiğinde ise hemleşireler kendisine özel bir yatak hazırladı.