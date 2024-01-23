Dünyanın en şişman insanı şaşırttı! 200 değil 300 hiç değil! Kilosunu tahmin bile edemezsiniz

Dünyanın en kilolu insanı, görenleri hayrete düşürdü! Jon Brower Minnoch, tıp literatüründe dünyanın en şişman insanı olarak tarihe geçti. ABD'de yaşamış olan Minnoch, ailesinin küçük yaşlarda onun şişman bir adam olacağını fark ettiği bir dönemde dünyaya geldi. 12 yaşına geldiğinde yeni doğmuş bir fillerden bile daha ağırdı. İşte, Minnoch'un ölmeden önce ulaştığı kilo...