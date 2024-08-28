28 Ağustos 2024, Çarşamba
Dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Bu sebzeyi tüketen doktor yüzü görmüyor!
Beslenme rutininize dahil ettiğiniz her besinin sağlığınız üzerinde önemli bir rolü vardır. Dünya genelinde çeşitli kültürlerde yaygın olarak tüketilen bir sebze, vücudu hastalıklara karşı adeta zırh gibi koruyor. Ekmek yerine tercih edilen, patatese benzeyen görüntüsüyle dikkat çeken bu besin, tüketenler için sağlık açısından büyük avantajlar sunuyor. İşte birçok kişinin ilgisini çeken o sebze...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 16:33