Dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Bu sebzeyi tüketen doktor yüzü görmüyor!

Görüntüsüyle patatese çok benzetilen manyok sebzesinin, acı ve tatlı olmak üzere iki çeşidi bulunuyor. İçerdiği yüksek karbonhidrat miktarı nedeniyle, birçok ülkede ekmek yerine tüketilen manyok, sağlık açısından da önemli faydalar sağlıyor.