28 Ağustos 2024, Çarşamba
Canan Karatay'ın yasaklı listesinde! 1 kaşık bile yemeyin! Vücudu yaşlandırıyor...
Ezber bozan açıklamalarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, sağlığımızı tehdit eden besinlerle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Ünlü hekim, özellikle paketli ve hazır gıdaların tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Bu gıdaların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini sık sık dile getiren Karatay, pratik ve lezzetli olduğu için sofralarımızdan eksik etmediğimiz bir besini yasaklar listesine aldı.
Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:10